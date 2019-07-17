Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Зеленского, люди из окружения пугали его тем, что якобы после звонка с России снимут санкции.

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

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