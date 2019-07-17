Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»RT на русском 13:25
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Политика
Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим бессрочного перемирия в Донбассе, сообщил представитель ОБСЕ в минской группе Мартин Сайдик в среду, 17 июля.
Обновлено в 14:05
Футбол
Фернандо: «Прошедшие годы в „Спартаке“ запомнились золотым сезоном»
Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение, — заявил Фернандо. В матче второго тура РПЛ «Спартак» в гостях сыграет с «Ростовом».
Обновлено в 13:34
Политика
WP: конгрессмен инициирует процедуру импичмента Трампа
Конгрессмен Эл Грин от штата Техас, представляющий Демократическую партию, намерен инициировать во вторник в Палате представителей процедуру отстранения американского президента Дональда Трампа от должности.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Общество
Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году
Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Восемь сотрудников аэропорта Волгограда задержали за кражи из багажа
В среду, 17 июля, сотрудники Волгоградского линейного управления МВД России на транспорте совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали девять человек, связанных с кражами багажа в аэропорту Волгограда.
Обновлено в 10:12
Общество
В Гидрометцентре рассказали о времени возврата летней погоды в Москву
В среду и четверг в Московском регионе будет облачно, местами пройдут сильные дожди и гроза, во время которой порывы ветра могут доходить до 12 – 17 м / с. Днем воздух максимально может прогреться до 20 градусов, утром и ночью ожидается 10 – 15 градусов тепла.
Обновлено в 08:36
Футбол
Бывший игрок «Ахмата» Мохаммади перешел в «Гент»
Обновлено в 11:03
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Число отравившихся в детском лагере в Крыму выросло почти вдвое
Число пострадавших из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму увеличилось с 34 до 54 человек.
Обновлено в 13:13
Игры
PopCap объявила о разработке Plants vs. Zombies 3
EA и PopCap анонсировали третью часть Plants vs. Zombies. Разработчики уже запустили альфа-тест игры в Google Play.
Обновлено в 12:43
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Экономика
Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд
В заявлении компаний не говорится о сумме сделки, но, по данным Reuters, речь идет о $2 млрд.
Обновлено в 13:54
Технологии
Россияне установили рекорд по числу пользователей даркнета
Согласно отраженной на официальном сайте Tor статистике, на начало года приложение использовали около 300 тысяч пользователей из РФ, однако в течение года их количество постоянно росло, а исторический максимум обновлялся 5 раз - 30 апреля, 13 мая, 20 мая, 9 июля и 11 июля.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено в 10:37
Политика
Премьер Нидерландов призвал к осторожности в деле о крушении МН17
«Разум призывает быть осторожным», — добавил премьер. По его словам, шаг за шагом расследование продвигается.
Обновлено в 13:34
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия
В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте
В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Футбол
Кураньи посетит домашний матч «Динамо» с «Рубином»
Обновлено в 11:15
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Политика
Гройсман рассказал о грязной игре Порошенко перед выборами в Раду
Украинский премьер поведал о ситуации в стране перед грядущими выборными процессами и сделал выпад в сторону бывшего президента.
Обновлено в 13:47
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33