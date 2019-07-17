Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»RT на русском 13:25

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
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Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину

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Lenta.ru13:10

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнерах»

РИА Новости13:02
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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