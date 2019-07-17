Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»РИА Новости 13:02

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, его отговаривали от звонка российскому коллеге Владимиру Путину.
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

Зеленский рассказал, что «партнеры Украины» отговаривали его звонить Путину

URA.Ru14:27

«Партнеры» Зеленского отговаривали его от звонка Путину

РЕН ТВ16:59

Зеленский позвонил Путину наперекор союзникам

Lenta.ru13:10

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

RT на русском13:25

Зеленский заявил о выступающих против звонка Путину «партнерах Украины»

РБК13:13

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Коммерсантъ14:39

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

РИА Новости13:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Обновлено в 12:07
Политика

Лавров рассказал о возможном конфликте в Персидском заливе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о том, что любое "неосторожное движение" в Персидском заливе может привести к конфликту с разрушительными последствиями между США и Ираном.
Обновлено в 18:14
Политика

В Минске договорились о полном перемирии

В Минске договорились о полном перемирии с 21 июля, сообщает ТГ-канал "Легитимный".
Обновлено в 15:21
Происшествия

Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Кино

Премьера «Короля Льва» скоро выйдет на экраны России

18 июля на экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney «Король Лев».
Обновлено в 09:14
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Обновлено в 12:55
Футбол

«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено в 17:07
Происшествия

В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено в 16:20
Политика

Путин упростил получение гражданства для всех украинцев Донбасса

Президент Владимир Путин в среду подписал указ, в соответствии с которым право на получение в упрощенном режиме гражданства РФ распространяется на находящихся в России украинцев, ранее проживавших на всей территории Донецкой и Луганской области Украины.
Обновлено в 11:23
Экономика

Отели в Турции снизили цены туристов из России

Турецкие отели снизили цены для туристов из России на размещение в июле и августе на 10–15%.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Палата представителей проголосует по вопросу об импичменте Трампу

Палата представителей проведет первое голосование по вопросу об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает издание Politico.
Обновлено в 10:24
Политика

МИД Турции прокомментировал решение США об отказе в продаже F-35

МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Общество

Вывезенная в Чечню москвичка назвала причину побега из дома

Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Григорий Лепс: «В моем возрасте каждый оргазм как инсульт»

После фразы: «В нашем возрасте каждый оргазм как инсульт» зал в буквальном смысле лег от смеха.
Обновлено в 15:00
Культура

Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
Технологии

Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon

Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза.
Обновлено в 10:53
Общество

В швейцарской деревне продают дома за 60 рублей

Обновлено в 09:30
Космос

«Протон-М» отправили в космос с заклеенной трещиной

Причиной переноса запуска ракеты-носителя «Протон-М» c космической астрофизической обсерваторией «Спектр-РГ» стали неполадки на трубопроводе наддува бака.
Обновлено в 00:46
Политика

Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2023 году.
Обновлено в 10:08
Политика

В Германии делают ставки на отставку Меркель из-за приступов

Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун прокомментировал возможность отставки Ангелы Меркель из-за состояния здоровья.
Обновлено в 17:16
Кино

Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Врио Пентагона требует полного контроля над ядерным оружием России

Врио Пентагона, претендующий на пост министра обороны, Марк Эспер, выступая перед сенатом заявил, что уже в ближайшее время США должны установить полный контроль над всем ядерным арсеналом России, в том числе тактическими боезарядами.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Наука

Темная материя оказалась легче ранее зафиксированных показателей

Американские ученые выяснили, что темная материя оказалась легче, чем свидетельствуют ранее зафиксированные показатели.
Обновлено 15 июля в 03:59
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

Обновлено в 07:35
Общество

В России за год в полтора раза выросло количество невыездных должников

В пресс-службе добавили, что наибольшее количество невыездных должников фиксируется в Москве и Московской области, Татарстане и Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, Ростовской области.
Обновлено в 11:34
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное