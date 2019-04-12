Политика

Зеленский рассказал о встрече с МакрономNews.ru вчера в 14:53

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном «конструктивной». Шоумен отметил, что ключевым пунктом в переговорах стало прекращение боевых действий в Донбассе.
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Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

RT на русскомвчера в 14:19

Зеленский назвал свою беседу с Макроном конструктивной

Комсомольская правдавчера в 11:48

Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном

ТАССвчера в 12:55

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

Газета.Ruвчера в 13:42

Зеленский назвал три поднятых на встрече с Макроном темы

РБКвчера в 12:40

Зеленский рассказал про встречу с Макроном

РИА Новостивчера в 13:05

Зеленский рассказал о темах встречи с Макроном

Известиявчера в 12:39
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Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Наука

В Марианской впадине найдены питающиеся нефтью бактерии

Обновлено вчера в 00:24
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено 11 апреля в 07:51
Политика

Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в том, что она якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Оливер Стоун выступил в защиту Ассанжа

Американский режиссер Оливер Стоун выступил в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который, по его мнению, всегда старался принести пользу человечеству.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и повел в серии 2-0

"Айлендерс" обыграл "Питтсбург" во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 3:1. "Пингвинз" открыли счет в середине первого периода.
Обновлено вчера в 22:18
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено 11 апреля в 21:44
Общество

Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда

Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год

Обновлено вчера в 07:13
Культура

Сергей Полунин провел мастер-класс по балету для детей в Севастополе

Танцовщик Сергей Полунин, который может стать художественным руководителем нового хореографического училища в Севастополе, провел в пятницу мастер-класс для воспитанников городских танцевальных студий, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 04:40
Экономика

Кирилл Селезнев покинул «Газпром» ради СПГ

Кирилл Селезнев, входящий в ближний круг главы «Газпрома» Алексея Миллера, покидает «Газпром» после 18 лет работы.
Обновлено вчера в 13:19
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
Обновлено вчера в 13:51
Наука

Кетамин культивирует новые соединения нервных клеток

Ученые подозревали, что кетамин может быстро реконструировать мозг, стимулируя новые соединения нервных клеток, называемые синапсами.
Обновлено вчера в 03:19
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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