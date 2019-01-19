Политика
Зеленский рассказал о своей встрече с Порошенко в декабреRT на русском вчера в 22:16
Украинский шоумен Владимир Зеленский в интервью «Украинской правде» рассказал, что президент Украины Пётр Порошенко приглашал его на встречу в декабре 2018 года.
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Общество
В МВД назвали число принявших участие в праздновании Крещения россиян
Обновлено в 04:44
Происшествия
Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок
В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности.
Обновлено в 04:20
Общество
В Чувашии попросили списать долги за газ по примеру Чечни
Депутат Государственного совета Чувашии Константин Степанов попросил прокуратуру списать задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Названы ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве за 2018 год
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей Москвы.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Расстрел спящего медведя: чиновниками занялся Следком
В Сети около трех недель назад появилось видео, на котором глава региона вместе с другими чиновниками хладнокровно убивает спящего в берлоге медведя в январе 2017 года.
Обновлено в 05:30
Общество
Во Франции проходит десятая акция протеста «жёлтых жилетов»
Тысячи французов в десятый раз вышли на улицы городов по всей стране, чтобы принять участие в акциях протеста против политики правительства Эммануэля Макрона.
Обновлено в 06:19
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 7 появится в России весной
Китайский кроссовер Chery Tiggo 7, который активно продается в странах Восточной Европы, Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и на Ближнем Востоке, появится в России весной этого года.
Обновлено в 05:31
Авто
Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы
Обновлено в 04:02
Происшествия
Взрыв у храма в Сумах: подозреваемые задержаны
Задержаны подозреваемые во взрыве пиротехники в церкви на Украине. Инцидент произошел в пятницу вечером, в городе Сумы.
Обновлено в 04:32
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самим выбирать способ родов
Обновлено в 03:48
Общество
«Самый милый в мире пес» умер от тоски
Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес
На Лолиту подали в суд из-за огромного долга за ЖКХ
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Москве обокрали квартиру экс-губернатора Приморья Дарькина
Телеканал РЕН ТВ без ссылки на источник уточняет, что Дарькин вызвал полицию после того, как заметил исчезновение денег и ювелирных изделий из сейфа.
Обновлено в 05:22
Авто
Tesla намерена уволить тысячи сотрудников
Компания Tesla намерена уволить более трех тысяч сотрудников, или 7% персонала.
Обновлено в 00:50
Музыка
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на аукционе
В описании сообщается, что архивные данные, связанные с творчеством коллектива «Гражданская оборона» и его солиста Егора Летова имеют коллекционную музейную ценность.
Обновлено в 05:34
Политика
Задержанного в Болгарии россиянина экстрадировали в США
Россиянин Александр Жуков, которого американские власти обвиняют в мошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза
Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Интернет
Facebook тестирует приложение с мемами для подростков
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Мексике при взрыве трубопровода погибли 20 человек
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Обновлено вчера в 14:41
Общество
10 лет назад были убиты адвокат Маркелов и журналистка Бабурова
10 лет назад в центре Москвы были застрелены известный адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова.
Обновлено в 04:20
Общество
Умер самый богатый человек Филиппин
Уточняется, что он умер во сне. Генри Си занял первое место в списке самых богатых людей Филиппин по версии Forbes в 2018 году.
Обновлено в 00:31
Авто
Представлен обновлённый Ford Mondeo
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях
В России отмечается рост цен на отдельные товары в торговых сетях, но в целом ситуация с ценами на основные виды продуктов довольно стабильная.
Обновлено в 03:12
Происшествия
На Камчатке выбросили в болото боеприпасы на 1,3 млн рублей
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
Дознавательницу из Уфы уволили после изнасилования
Дознавательницу из Уфы, обвинившую своих коллег в изнасиловании, уволили из МВД.
Обновлено вчера в 09:43
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей
По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено 17 января в 19:31
Спорт
Глава РУСАДА заявил о 100 тыс. скрытых протоколах допинг-контроля
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тыс. протоколов допинг-контроля не введенных в Систему антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS).
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об испытании в России системы ПРО «Нудоль»
В Пентагоне «Нудоль» рассматривают как систему противоракетной обороны, которая может угрожать американским спутникам на околоземной орбите.
Обновлено вчера в 18:06
Гаджеты
Новый флагман Samsung Galaxy S10+ получит аккумулятор на 4000 мАч
Инсайдеры указывают, что топовая версия смартфона Galaxy S10+ получит улучшенную батарею с емкостью 4000 мАч.
Обновлено в 04:20