Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»РИА Новости 11:07

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта". Об этом он заявил на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском. Зеленский находится в Брюсселе с первым визитом в качестве главы украинского государства.

Политика Порошенко потребовал от Зеленского объяснений Бывший лидер Украины Петр Порошенко потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады Донбасса.

Происшествия Назван точный диагноз Бари Алибасова Как отметил Горожанкин, минувшая ночь была решающей в состоянии Алибасова, врачи дают оптимистические прогнозы.

Футбол Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций Сборная Португалии обыграла дома Швейцарию (3:1) благодаря трем голам Криштиану Роналду и пробилась в финал Лиги наций.

Политика Новые правила правописания потребовали отменить на Украине Иск с требованием признать незаконным решение кабмина Украины о введении новых правил правописания поступило в Окружной административный суд Киева.

Происшествия Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.

Общество Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.

Футбол ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Происшествия За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек За неделю в Ленобласти от клещей пострадали 829 человек, в том числе 145 детей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ленобласти.

Политика Конгрессмены попросили Трампа продлить договор СНВ-3 с Россией В письме, которое подписали сенаторы Боб Менендес, Элиот Энджел, а также еще несколько представителей Демократической партии от Палаты представителей, президенту Дональду Трампу предлагается продлить действие договора СНВ-3, подписанного в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым.

Футбол Месси: ложь, что мы с отцом подбираем игроков для сборной Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем Кубке Америки и опроверг информацию, что со своим отцом он подбирает игроков для национальной команды.

Экономика «АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании «АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.

Политика Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.

Гаджеты Европейской Комиссии представили первый дизайн RISC-V На днях сообщество разработчиков EPI представило Европейской Комиссии первый архитектурный дизайн RISC-V процессора для панъевропейских суперкомпьютеров.

Происшествия Подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка полицейских уволили Полицейских, подозреваемых в причастности к убийству 5-летнего ребенка в Киевской области, уволили со службы, сообщает РИА "Новости".

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Общество Мелания Трамп отличилась на ужине с принцем Чарльзом и Терезой Мэй На ужине присутствовала также премьер-министр Британии Тереза Мэй. Она выбрала для светского мероприятия черное вечернее платье.

Политика Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".

Авто Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.

Религия Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.

Политика Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.