Политика

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»РИА Новости 11:07

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта". Об этом он заявил на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском. Зеленский находится в Брюсселе с первым визитом в качестве главы украинского государства.
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Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

РИА Новости11:07

Зеленский анонсировал смерть «имперского проекта России»

Газета.Ru13:05

Зеленский предрек «смерть имперского проекта» России после вступления Киева в ЕС

URA.Ru11:20

Эксперт о свежих высказываниях Зеленского: «Просто повторяет слова Порошенко»

Московский Комсомолец13:24

Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России

Национальная служба новостей10:32

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

RT на русском10:03

Зеленский назвал вступление Киева в ЕС началом пути к переменам в России

РБК10:01
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Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях

Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия

Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»

Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес

Представитель опроверг смерть Бари Алибасова

Обновлено в 16:42
Общество

Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи

Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено в 16:58
Политика

Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест

Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика

Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС

Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Певица Нюша впервые показала дочь

Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Политика

ООН эвакуирует часть персонала из Судана

В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Обновлено в 17:05
Общество

Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике

Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:20
Происшествия

МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Политика

Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского

Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено в 06:48
Общество

Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам?

В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати

Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Общество

В Москве объявили финалистов премии «Большая книга»

На Красной площади объявили финалистов Национальной литературной премии "Большая книга".
Обновлено в 11:15
Игры

Bethesda уверяет, что «магазинные» ремонтные наборы не портят Fallout 76

Представители студии уверили, что прислушиваются к игрокам и стараются всегда идти им навстречу.
Обновлено в 16:59
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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