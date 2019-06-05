Политика
Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»РИА Новости 11:07
Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта". Об этом он заявил на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском. Зеленский находится в Брюсселе с первым визитом в качестве главы украинского государства.
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Эксперт о свежих высказываниях Зеленского: «Просто повторяет слова Порошенко»
Московский Комсомолец13:24
Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России
Национальная служба новостей10:32
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Наука
Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
Обновлено в 14:55
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено в 18:39
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях
Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Националист Дацик попытался сорвать конференцию партии «Яблоко»
Националист и бывший боец смешанного стиля Вячеслав Дацик ворвался в петербургский офис политической партии «Яблоко» в среду, 5 июня, прямо во время проведения конференции.
Обновлено в 16:55
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Ходжояна, который подозревается в причастности к убийству экс-спецназовца Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Шоу-бизнес
Представитель опроверг смерть Бари Алибасова
Обновлено в 16:42
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Политика
Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест
Украинского эксперта выгнали из эфира и навсегда отстранили от участия в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» за оскорбление оппонента.
Обновлено вчера в 22:39
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Оптимизм Зеленского неоправдан: не ждут бедную Украину в ЕС
Для начала — нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придётся долго.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Певица Нюша впервые показала дочь
Российская исполнительница Нюша впервые показала свою дочь. Девушка выложила в Instagram снимок с совместной прогулки с певицей Ханной.
Обновлено в 19:47
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 5i получит четверную камеру
Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился характеристиками смартфона Huawei Nova 5i, который еще не был представлен официально.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено в 16:17
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 19:56
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Политика
ООН эвакуирует часть персонала из Судана
В среду Великобритания объявила о решении отозвать часть персонала своего посольства в Хартуме и призвали находящихся в стране британских подданных к бдительности в связи с обострением обстановки в суданской столице.
Обновлено в 17:03
Религия
Православные верующие отмечают Вознесение Господне
Обновлено в 17:05
Общество
Опрос выявил предпочтения россиян в отечественной лирике
Большинство россиян в отечественной лирике предпочитают поэзию Александра Пушкина (17%), при этом почти у половины граждан есть любимые стихотворения отечественных поэтов (48%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:20
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28
Наука
Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное
Обновлено в 06:48
Общество
Не пропасть поодиночке. Какое будущее уготовано моногородам?
В 2018 г. в жизнь Надвоиц вмешались санкции США, точнее, запрет американским компаниям покупать российский алюминий.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36
Общество
В Москве объявили финалистов премии «Большая книга»
На Красной площади объявили финалистов Национальной литературной премии "Большая книга".
Обновлено в 11:15
Игры
Bethesda уверяет, что «магазинные» ремонтные наборы не портят Fallout 76
Представители студии уверили, что прислушиваются к игрокам и стараются всегда идти им навстречу.
Обновлено в 16:59