Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» РоссииRT на русском 10:03

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России

Национальная служба новостей10:32

В Госдуме оценили слова Зеленского о смерти «имперского проекта» России

RT на русском12:40

Зеленский предрек «смерть имперского проекта» России после вступления Киева в ЕС

URA.Ru11:20

Зеленский рассказал о смерти российского «имперского проекта»

РИА Новости11:07

Зеленский анонсировал смерть «имперского проекта России»

Газета.Ru13:05

Зеленский назвал вступление Киева в ЕС началом пути к переменам в России

РБК10:01

Эксперт о свежих высказываниях Зеленского: «Просто повторяет слова Порошенко»

Московский Комсомолец13:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:36, Ашберн
Авто

Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed

Обновлено в 04:44
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию

Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес

Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Обновлено в 12:42
Общество

Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Поклонников насторожили новые фотографии певицы Елки

Некоторые поклонники оценили оригинальный стиль любимой певицы, но нашлось и немало тех, кого в буквальном смысле слова испугали новые снимки Елки.
Обновлено в 09:51
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
Обновлено в 08:20
Общество

Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 10:26
Кино

Режиссером второго сезона «Содержанок» станет Дарья Жук

Режиссером второго сезона сериала «Содержанки» от видеосервиса Start станет Дарья Жук («Хрусталь»).
Обновлено в 09:48
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Авто

В Тульской области начал работу завод Great Wall

Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Испытания модернизированных бронеавтомобилей «Тайфун-К» планируется завершить в 2019 году

Войсковые испытания многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949", которые проходят на базе горной мотострелковой бригады Центрального военного округа в Туве, завершатся в этом году.
Обновлено в 09:57
Футбол

«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Обновлено в 12:36
Политика

BuzzFeed: Российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве

Американское издание BuzzFeed опубликовало в материал, в котором говорится, что хакеры из России взломали компьютерную сеть представительства Евросоюза в Москве.
Обновлено в 12:00
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика

В МИД России надеются, что Зеленский «наведёт порядок» в Донбассе

Обновлено в 08:09
Происшествия

Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Головинский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ имени Ломоносова Азату Мифтахову.
Обновлено в 12:35
Космос

Получен первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет

Обновлено вчера в 02:59
Политика

Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах

Обновлено в 11:26
Футбол

Курбан Бердыев ушел из «Рубина»

Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Политика

ДНР и ЛНР предложили Киеву снять блокаду Донбасса

В ходе переговоров представители ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом для снятия блокады Донбасса.
Обновлено в 08:39
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Обновлено вчера в 00:44
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Энергетика

Цена на нефть упала ниже $61 за баррель

В последний раз цена нефти Brent находилась ниже отметки $ 61 за баррель в феврале 2019 года.
Обновлено 03 июня в 02:24
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Космос

Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами

Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
Обновлено вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное