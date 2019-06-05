Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» РоссииRT на русском 10:03
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Зеленский в Брюсселе рассказывает о смерти «имперского проекта» России
Национальная служба новостей10:32
Эксперт о свежих высказываниях Зеленского: «Просто повторяет слова Порошенко»
Московский Комсомолец13:24
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Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
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Шоу-бизнес
Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
Обновлено в 13:03
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Поклонников насторожили новые фотографии певицы Елки
Некоторые поклонники оценили оригинальный стиль любимой певицы, но нашлось и немало тех, кого в буквальном смысле слова испугали новые снимки Елки.
Обновлено в 09:51
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Путин принял отставку губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова.
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Кино
Режиссером второго сезона «Содержанок» станет Дарья Жук
Режиссером второго сезона сериала «Содержанки» от видеосервиса Start станет Дарья Жук («Хрусталь»).
Обновлено в 09:48
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Испытания модернизированных бронеавтомобилей «Тайфун-К» планируется завершить в 2019 году
Войсковые испытания многоцелевого бронеавтомобиля "Тайфун-К-53949", которые проходят на базе горной мотострелковой бригады Центрального военного округа в Туве, завершатся в этом году.
Обновлено в 09:57
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Политика
BuzzFeed: Российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве
Американское издание BuzzFeed опубликовало в материал, в котором говорится, что хакеры из России взломали компьютерную сеть представительства Евросоюза в Москве.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Суд продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову
Головинский районный суд Москвы продлил арест обвиняемому в хулиганстве аспиранту МГУ имени Ломоносова Азату Мифтахову.
Обновлено в 12:35
Космос
Получен первый прямой снимок далекой системы молодых экзопланет
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Курбан Бердыев ушел из «Рубина»
Казанский "Рубин" объявил об уходе с поста главного тренера Курбана Бердыева.
Обновлено в 09:13
Политика
ДНР и ЛНР предложили Киеву снять блокаду Донбасса
В ходе переговоров представители ДНР и ЛНР предложили начать диалог с Киевом для снятия блокады Донбасса.
Обновлено в 08:39
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Энергетика
Цена на нефть упала ниже $61 за баррель
В последний раз цена нефти Brent находилась ниже отметки $ 61 за баррель в феврале 2019 года.
Обновлено 03 июня в 02:24
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Космос
Ученые предостерегли марсиан от близких контактов с землянами
Собрались и полетели - Не знаю, существуют ли марсиане сейчас, но они точно должны будут появиться, если мы хотим, чтобы у нас было будущее, - говорит Брайан Кокс (Brian Edward Cox), профессор Университета Манчестера (The University of Manchester), известный британский физик и популяризатор науки.
Обновлено вчера в 11:20