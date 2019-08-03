с чего всё началось

Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом у «Газпром Арены» Как сообщалось ранее, матч четвертого тура чемпионата России по футболу между командами «Зенит» и «Краснодар» закончился с равным счетом 1:1.

Культура Шведские СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии Журналист шведского издания Flamman Эрик Хакинг раскритиковал за стереотипность третий сезон сериала Netflix "Очень странные дела", в котором главными злодеями показали русских.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.

Армия и оружие США и АСЕАН проведут в Таиланде первые военно-морские учения Первые военно-морские учения США и участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут в первой половине сентября в районе Таиланда.

Футбол «Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.

Происшествия Несогласованная акция в центре Москвы. Главное Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции.

Общество В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках В аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Политика Американцы положительно оценили военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest Главный морской парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России, который прошел в Петербурге 28 июля.

Спорт Устюгов стал третьим в спринте на фестивале Blink Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте на международном фестивале Blink.

Экономика Машиностроение и фармацевтика. Индийские компании расширят производство в Подмосковье «Речь шла о сотрудничестве в сфере фармацевтики, один из индийских производителей капсул для лекарств намерен прийти на российский рынок, много вопросов было по экспорту нашей сельхозпродукции и в сфере производства оборудования для электрозарядных станций», — сообщил Антон Логинов.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Экономика Минфин США разъяснил охват новых санкций против России Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.

Происшествия Любовь Соболь допросили в СКР в качестве свидетеля Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь допрошена в Следственном комитете России (СКР) по возбужденному уголовному делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Космос Умер астрофизик Николай Кардашев В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.

Единоборства Сборные Китая и Лаоса стали лучшими в первой гонке танкового биатлона Победы в заездах одержали команды Китая и Лаоса соответственно. В рамках первого заезда китайцы показали лучшее время — 00.21.01.

Общество В Хабаровске экстренно засыпают ворота дамбы из-за паводка В правительстве сообщили о том, что будут экстренно засыпаны ворота дамбы в районе Дендрария в Хабаровске.

Футбол «Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией» Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.