с чего всё началось

Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Политика Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.

Происшествия Стрельбу в Техасе считают преступлением на почве ненависти Начальник полиции американского города Эль-Пасо, где произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, Грегори Аллен заявил, что нападение, вероятно, является «преступлением на почве ненависти».

Политика Пентагон поддержал размещение ракет средней дальности в Азии Новый министр обороны США Марк Эспер заявил, что поддерживает планы по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Политика Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.

Здоровье Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.

Происшествия МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

Интернет Instagram и WhatsApp переименуют Компания Facebook решила подчеркнуть, что Instagram и WhatsApp принадлежат ей, переименовав данные приложения.

Политика Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Спорт Звезда британского спорта готовится рассказать о своем положительном ВИЧ-статусе Звезда британского спорта, чье имя не разглашается, в ближайшее время собирается сообщить в социальных сетях о своем положительном ВИЧ-статусе, утверждает The Sun.

Космос Умер астрофизик Николай Кардашев В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, руководитель проекта «Радиоастрон», один из авторов метода радиоинтерферометрии, благодаря которой мы смогли увидеть «тень» черной дыры.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Шоу-бизнес Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.

Шоу-бизнес Дарья Клюкина показала свадебное платье из Парижа Дарья Клюкина, участница двух сезонов шоу «Холостяк», вернулась из Парижа. Во Франции красавица выбирала себе свадебное платье.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Футбол ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином» Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.

Авто Стало известно, какие автомобили чаще всего разбивают «в хлам» Автомобили Renault (2,96%) и LADA (2,89%) чаще других попадают в ДТП, после которых не подлежат восстановлению.

Здоровье Названы признаки накопления опасных токсинов в организме Пока количество накапливаемых токсинов в организме невелико, человек не замечает никаких тревожных изменений.