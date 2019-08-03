с чего всё началось

Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

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Интернет Google Assistant теперь может читать и отвечать на сообщения мессенджеров вроде WhatsApp Ранее, если пользователь говорил Google Assistant: «Прочти мои сообщения», — последний считывал только тексты SMS и пропускал множество входящих сообщений из других приложений, таких как WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, GroupMe и так далее.

Здоровье Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.

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Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.

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Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

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Общество Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Общество ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживает разгон акции протеста в Москве Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные соцопроса, согласно которому большинство россиян (69 процентов) согласны с действиями властей в ситуации несанкционированного митинга.

Происшествия Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.

Экономика В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.

Футбол Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара» В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.

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Политика Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.

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Интернет Instagram и WhatsApp решили переименовать Представители компании подтвердили, что "они хотят более точно описывать продукты и услуги, которые являются частью Facebook", передает РИА "Новости" со ссылкой на The Information, Одной из версий нового названия является "Instagram от Facebook" и "WhatsApp от Facebook".

Политика Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.