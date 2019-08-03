с чего всё началось

Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Экономика «Газпром» помог Московской бирже установить рекорд Сумма сделки составила 139,1 млрд руб. "Оборот торгов, конечно, поддержал большой объем размещений на первичном рынке через биржу, но на июль также приходится пик сезона дивидендных отсечек, так что активность инвесторов растет", – напоминает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко.

Экономика Суд в США отверг претензии Венесуэлы к руководству «дочки» PDVSA Суд в штате Техас постановил, что правление Citgo Petroleum, американской «дочки» венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, было назначено без нарушений.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным, по поступившим из МВД России материалам о легализации миллиарда рублей.

Политика Племянница Скрипаля сообщила о его звонке родственникам Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала «РИА Новости», что 26 июня бывший сотрудник ГРУ впервые за месяц связывался с родственниками.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» Президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий "дачную амнистию" до 1 марта 2021 года и расширяющий ее действие.

Армия и оружие Боевики открыли огонь по жилому кварталу сирийского Алеппо По жилому кварталу Алеппо открыли огонь из минометов. Это сделали боевики, которые контролируют провинцию Идлиб.

Общество Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился ниже критической отметки Уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в Иркутской области, упал ниже критической отметки и на данный момент составляет 697 см. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Армия и оружие Шойгу рассказал, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, почему армии стран НАТО не участвуют в Армейских международных играх (АрМИ).

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

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Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Космос «Роскосмос» отложил запуск метеоспутника «Арктика-М» на два года Ранее с 2019 на 2020 год был отложен запуск спутника «Арктика-М» №1.

Единоборства В Алабине начались соревнования по танковому биатлону АрМИ-2019 На подмосковном полигоне Алабино начались соревнования по танковому биатлону Армейских международных игр.