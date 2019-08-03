с чего всё началось

Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

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