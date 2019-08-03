Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском форматеRT на русском 11:05
Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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с чего всё началось
В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырёх представителей на уровне министерств иностранных дел во Франции, — сказал он в интервью газете "Коммерсант".Life.ru17:15
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