с чего всё началось

Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Футбол Левандовски считает, что «Баварии» необходимо усиление Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски считает, что клубу необходимо подписать несколько новых игроков.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Баскетбол Допинг-тест баскетболиста из США показал беременность Известный американский баскетболист Ди Джей Купер был дисквалифицирован из-за подмены допинг-пробы, пишет RTV.

Политика В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Футбол Лучший игрок Кубка Африки Беннасер перешел в «Милан» Лучший игрок Кубка африканских наций по футболу 2019 года алжирский полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из "Эмполи" в "Милан".

Общество Потепление до 24 градусов ожидает москвичей к выходным предстоящей недели На следующей неделе к выходным температура воздуха в столице и Подмосковье поднимется до плюс 24 градусов по Цельсию.

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Энергетика В России одобрен закон о сдерживании стоимости бензина и дизеля В начале июля в России перестало действовать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке стоимости бензина и дизеля, что сильно обеспокоило горожан.

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