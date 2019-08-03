Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском форматеRT на русском 11:05
Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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В конце августа предполагается встреча в "нормандском формате" четырёх представителей на уровне министерств иностранных дел во Франции, — сказал он в интервью газете "Коммерсант".Life.ru17:15
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Хорошо повлияют на энергетику знака и другие растения, например, гортензия или губискус.
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Происшествия
На АЗС в Курске загорелось газовое оборудование
На автозаправке в Курской области произошло возгорание газового оборудования: в результате инцидента пострадали три человека.
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Футбол
Гендиректор ФК «Спартак» сообщил, что Гус Тил познакомился с командой и тренером
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн сообщил, что полузащитник и капитан голландского АЗ Гус Тил познакомился с московской командой и ее главным тренером Олегом Кононовым.
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Политика
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Происшествия
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Футбол
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Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
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Армия и оружие
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
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Армия и оружие
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Происшествия
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Политика
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
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