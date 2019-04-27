Политика
Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»REGNUM 10:44
Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил жителей страны о неизвестных членах «новой секты» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Соответствующие видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Музыка
Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»
Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Футбол
Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
На 85-й минуте «шмелям» удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4. За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне
Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»
Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Кино
Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу
Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Футбол
«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Авто
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто
Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Общество
Московская погода побила температурный рекорд
Обновлено в 08:31
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Дочь Началовой дала интервью Малахову
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Спорт
Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга
Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.
Обновлено в 11:16
Игры
Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году
Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Политика
Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол
Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ
Обновлено в 10:52