Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»REGNUM 10:44

Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил жителей страны о неизвестных членах «новой секты» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Соответствующие видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.

Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»

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