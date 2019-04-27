Политика

Зеленский рассказал о появлении на Украине «новой секты»REGNUM 10:44

Политик Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, предупредил жителей страны о неизвестных членах «новой секты» под названием «Мы люди Зеленского, мы от него пришли к вам». Соответствующие видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Секта имени Зеленского» начала обманывать украинцев

Телеканал 360°08:10

Зеленский заявил, что никого не уполномочивал обращаться к властям от его имени

ТАСС07:05

Зеленский разоблачил «секту Зеленского»

Газета.Ru07:32

Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах

RT на русском07:30

На Украине появилась «секта Зеленского»

НТВ07:25

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

Известия07:16

Зеленский поведал о «секте» имени себя

Вести.Ru07:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Музыка

Первый канал проведёт проверку результатов финала шоу «Голос. Дети»

Отмечается, что во время голосования в финале оператором «были отмечены некоторые аномальности».
Обновлено в 06:08
Происшествия

Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Футбол

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

На 85-й минуте «шмелям» удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4. За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес

В день рождения младшей дочери Оксана Самойлова призналась, что мечтала о сыне

Многодетная мать призналась, что до рождения Майи на самом деле мечтала о сыне и даже плакала, когда узнала пол ребенка.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие

Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В «Правом секторе» заявили о нанесении удара по «российским военнослужащим»

Что доказывает принадлежность ДЗОТа "российским военным", в представленном в Фейсбуке ролике, совершенно не ясно.
Обновлено в 00:10
Религия

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.
Обновлено в 07:54
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Известная актриса Эмилия Кларк прошлась по Таймс-сквер в Нью-Йорке в образе Джона Сноу из "Игры престолов".
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Разработана российская система для посадки дронов на корабли

Обновлено в 03:55
Футбол

«Анжи» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с «Ростовом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Авто

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми большими продажами новых авто

Всего же с января по март в России реализовано 317 458 новых легковых автомобилей - это на 1,2 процента меньше, нежели в первом квартале 2018 года.
Обновлено в 04:55
Общество

Московская погода побила температурный рекорд

Обновлено в 08:31
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие

В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку

Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Дочь Началовой дала интервью Малахову

Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Политика

Эксперт оценил слова Эрдогана о безопасности Турции благодаря С-400

Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака

Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Спорт

Британский бегун обвинил всех легкоатлетов в применении допинга

Британский бегун Гай Лермонт заявил, что большинство легкоатлетов принимают запрещенные препараты.
Обновлено в 11:16
Игры

Миллионы геймеров могут перейти с ПК на приставки к 2022 году

Специалисты компании Jon Peddie Research выразили уверенность в том, что уже к 2022 году более 20 миллионов пользователей персональных компьютеров с целью прохождения игр перейдут на использование игровых консолей.
Обновлено в 10:22
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".
Обновлено в 07:23
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов»

Обновлено в 11:30
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Глушаков покинет «Спартак», сообщили СМИ

Обновлено в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное