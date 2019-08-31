Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».
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Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Российская газета 04:12
Футбол
Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался
Чемпионат вчера в 09:59
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.
Российская газета вчера в 22:23
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
В Петербурге два ребенка выпали из окон
31 августа два ребенка выпали из окон.
Телеканал Санкт-Петербург 04:09
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Футбол
«Спартак» потерял двух основных игроков перед матчем с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Айртон и полузащитник команды Резиуан Мирзов не сыграют в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», сообщает «СЭ».
РБК 05:04
Происшествия
Олимпийская медалистка пропала в Испании
News.ru 01:43
Шоу-бизнес
Собчак запускает шоу о семье Рудковской в формате Кардашьян
По словам источников Super, реалити расскажет о жизни Яны Рудковской, всей ее семьи и окружения без купюр и с массой эксклюзивных подробностей — как бытовых, так и из-за закулисья мира шоу-бизнеса и моды.
Super.ru вчера в 06:24
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его третий разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится во время нормандского саммита.
Газета.Ru вчера в 14:36
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.
РБК вчера в 17:24
Теннис
Рублев обыграл Киргиоса и вышел в четвертый круг US Open
Андрей Рублев преодолел третий круг Открытого чемпионата США. Российский теннисист в трех партиях обыграл австралийца Ника Киргиоса.
Sportbox.RU вчера в 22:52
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Экономика
Швеция захотела ввести новый налог из-за России
Власти Швеции планируют ввести в стране новый налог для банков, чтобы увеличить оборонный бюджет страны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией.
Lenta.ru 05:01
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости 30 августа в 10:54
Происшествия
В Башкирии арестована женщина, сознавшаяся в убийстве своего ребенка
Как считает следствие, ребенка убила его мать и закопала тело. Она была задержана и созналась в убийстве.
Интерфакс - Россия 05:20
Хоккей
Двенадцатый сезон КХЛ стартует матчем между ЦСКА и «Авангардом»
ТАСС вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Ирина Алферова появилась на публике впервые за долгое время
Ирина Алферова тоже стала гостьей передачи. Она после долгих уговоров согласилась прийти на съемку в студию.
Телепрограмма вчера в 11:58
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru 29 августа в 12:23