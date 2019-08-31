Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».
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Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Единоборства
Поветкин захотел боя с Фьюри после победы над его братом
31 августа Поветкин одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса — Хьюи Фьюри. Поединок продлился все 12 раундов.
Lenta.ru 05:29
Армия и оружие
Удар США по Идлибу привел к многочисленным жертвам и разрушениям
Последствиями удара США в сирийской зоне деэскалации Идлиб стали многочисленные жертвы и разрушения, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 06:12
Политика
Китай ввел первую часть дополнительных пошлин на товары из США
Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%.
Коммерсантъ 06:02
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
Интерфакс 04:27
Культура
ТАСС отмечает юбилей и запускает линейку новых продуктов
Как рассказал на пресс-конференции генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, к юбилею приурочен запуск линейки новых продуктов.
ИА InterMedia 00:36
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
Украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Польше призвал предпринимателей инвестировать в Украину, пообещав лично защищать эти инвестиции, сообщает его пресс-служба.
RT на русском 04:36
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Футбол
«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Матч ТВ 05:57
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Наука
В Эфиопии нашли череп мужской особи австралопитека
Найденный череп относится к анамским австралопитекам — древнейшему виду австралопитеков из проживавших в древности на Земле.
Дилетант вчера в 10:02
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Происшествия
Петербуржца подстрелили из пистолета на улице Черкасова
Невские Новости 02:13
Происшествия
Российский подросток умер после побоев от майора
В одной из больниц Брянска скончался 17-летний подросток, избитый в середине августа бывшим майором полиции.
Lenta.ru 06:51
Футбол
Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Происшествия
Появилось видео падения вертолета в Подмосковье
Очевидцы засняли на видео момент падения вертолета в реку Клязьма в подмосковном городе Долгопрудный.
РБК вчера в 13:32
Политика
Зеленский назвал прорывом итоги первого дня визита в Польшу
Киев и Варшава намерены восстановить рабочую группу по "обнулению взаимных претензий" Президент Украины Владимир Зеленский назвал прорывом итоги своего первого дня визита в Польшу.
Аргументы и Факты 06:44
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Общество
Московская полиция насчитала 750 участников несанкционированной акции
Сообщается, что участники акции в центре Москвы пытались провести шествие по Тверской улице к центру города, однако бойцы Росгвардии, не применяя силу, заблокировали движение, оттеснив людей на Пушкинскую площадь и далее в сторону метро.
Вести.Ru вчера в 09:04
Армия и оружие
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости 06:47
Происшествия
При крушении самолета на авиашоу в Канаде погиб пилот
REGNUM вчера в 23:21
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41