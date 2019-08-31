Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

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