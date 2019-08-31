Политика
RT на русскомЗеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Хоккей
«Авангард» обыграл ЦСКА и завоевал Кубок открытия КХЛ
Московский ЦСКА проиграл омскому "Авангарду" в матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги.
Газета.Ru 10:57
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Футбол
Каррера приедет в Москву 12 сентября
RT на русском 08:23
Происшествия
Избитый пьяным полицейским подросток умер в Брянской области
Как сообщалось ранее со ссылкой на региональное СУ СКР, 13 августа заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в Брянской области, находясь в нетрезвом состоянии, избил подростка в кафе поселка Локоть.
Интерфакс 07:56
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Политика
Новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства
Новый премьер Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с началом учебного года и прокатился по зданию кабмина на электросамокате, видео опубликовано на его странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 09:43
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:2
Первый Тульский 09:46
Общество
Эрнст озвучил условие возвращения Друзя на Первый канал
Телепрограмма 10:11
Общество
Папа римский застрял в лифте и опоздал к началу проповеди
Российская газета 09:03
Футбол
Новичок «Спартака» Крал: впервые приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый
Вести.Ru 09:35
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Футбол
«Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» в весёлом матче
В рамках четвёртого тура английской Премьер-лиги «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 3:2. Главным героем в составе «ирисок» стал Ришарлисон, оформивший дубль.
Евро-футбол.ру 10:57
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Кино
«Джокеру» аплодировали в Венеции восемь минут
Как сообщает Deadline, после состоявшейся на смотре премьеры фильма о появлении одного из самых известных суперзлодеев вселенной DC зал аплодировал восемь минут.
Российская газета 09:02
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Политика
Иран анонсировал новое сокращение обязательств по ядерной сделке
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке в четверг, 5 сентября, если до этого дня европейские участники соглашения не примут меры.
Известия 10:31
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе
Российская газета 04:11
Политика
Зеленский встретится с Пенсом в Варшаве
Спешно назначенный на замену Дональду Трампу в качестве представителя страны на памятных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше вице-президент США Майкл Пенс в Варшаве проведёт встречу с Владимиром Зеленским.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
Володин назвал ущербным руководителей Польши
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил руководство Польши в том, что оно показывает свою ущербность тем, что политизируют итоги Второй мировой войны.
Наша версия 08:47
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57