Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Политика Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики 13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.

Теннис Теннисиста Медведева оштрафовали за поведение на матче US Open Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на $9 тыс. за поведение в матче третьего круга Открытого чемпионата Соединенных Штатов (US Open).

Происшествия В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).

Происшествия Самолет разбился во время авиашоу в Канаде Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Армия и оружие Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США.

Теннис Осака разгромила 15-летнюю Гауфф на US Open Японская теннисистка без особых проблем обыграла 15-летнюю американку Кори Гауфф.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Здоровье Из первых уст: когда скорая помощь начнёт работать по новым правилам В Кузбассе хотят полностью реформировать систему работы скорой помощи. Врачи должны быстрее доезжать до пациента.

Гаджеты В сеть утекли цены на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Все смартфона оснастят чипсетом Apple A13 и модулем Wi-Fi 6. Старшие модели получат тройную камеру, младшая – двойную. iPhone 11 получит 4 ГБ оперативной памяти, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max – 6 ГБ ОЗУ. iPhone 11 будет стоить от 750 долларов, iPhone 11 Pro – от 1000 долларов, а iPhone 11 Pro Max – от 1100 долларов.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом Ничего особенного – многие наверняка скажут, увидев фотографии Аллы Пугачевой. Артистка всего-навсего показала свои стройные ноги.

Общество Немецкий подросток с 57 размером ноги попал в Книгу рекордов Гиннесса Имеющий физиологические особенности житель Берлина Ларс Мотца попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Происшествия Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тысяч единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Происшествия В Подмосковье вертолет упал в реку Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьму в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС.

Политика Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что информация о финансировании партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, будет обнародована.

Армия и оружие Россия начала производство самых мощных в мире ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса приступило к изготовлению жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ, являющихся самыми мощными в мире.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко В Донецке открыли памятник первому главе Донецкой народной республики Александру Захарченко.

Политика Россия стала председателем в Совбезе ООН С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Политика ЦИК обвинил Associated Press в искажении слов Эллы Памфиловой Ранее в тексте Associated Press утверждалось, что глава российского ЦИКа якобы заявила, что избирательная система России устарела и общество этого не простит.