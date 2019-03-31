Политика
Зеленский рассказал о пользе СаакашвилиВести.Ru 06:37
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал экс-президента Грузии, бывшего губернатора украинской Одесской области Михаила Саакашвили серьезным дипломатом и выразил мнение о том, что помощь такого человека, как Саакашвили, "понадобится всем".
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Как он не похож на традиционных политиков.
— Михаил Саакашвили, грузинский политикРИА Новости 07:39
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