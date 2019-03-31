Политика

Зеленский рассказал о пользе СаакашвилиВести.Ru 06:37

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал экс-президента Грузии, бывшего губернатора украинской Одесской области Михаила Саакашвили серьезным дипломатом и выразил мнение о том, что помощь такого человека, как Саакашвили, "понадобится всем".
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Михаил Саакашвили
Как он не похож на традиционных политиков.
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Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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