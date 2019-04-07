Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в ДонбассеИзвестия 19:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе. По его словам, первым шагом станет прекращение огня на востоке региона.
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Зеленский пообещал остановить войну в Донбассе в короткий срок

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РБК14:59

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Взгляд.ру13:39

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Комсомольская правда15:50

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Газета.Ru12:50

Зеленский заявил, что не намерен затягивать с установлением мира в Донбассе

ТАСС12:38
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Обновлено в 12:34
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В Перу нашли останки древнего четвероногого кита

Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
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Армия и оружие

Как освобождали Крым во время Великой Отечественной войны

75 лет назад, 8 апреля 1944 года, началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:17
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Интернет

Названы способы увеличения скорости беспроводного интернета

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Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

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Экономика

FT предупредила о начале «синхронного замедления» мировой экономики

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Обновлено в 11:07
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Глеб Матвейчук: «Я сейчас счастливее, чем 10 лет назад»

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Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
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Американские физики построили модель, с помощью которой можно быстро и точно оценить проводимость раствора с высокой концентрацией ионов.
Обновлено 05 апреля в 09:29
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В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
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Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик проведет первый поединок после выхода из тюрьмы 15 апреля.
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Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) опубликовала официальные итоговые результаты первого тура президентских выборов в стране.
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В США скончалась актриса Роберта Хэйнс

Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.
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Погребняк повторил рекорд Гогниева

Павел Погребняк в матче против "Енисея" забил первый гол за "Урал" и повторил рекорд чемпионатов России.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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