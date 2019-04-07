Политика

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в ДонбассеИзвестия вчера в 19:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе. По его словам, первым шагом станет прекращение огня на востоке региона.
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Зеленский рассказал, как прекратит войну в Донбассе в случае победы на выборах

Life.ruвчера в 21:08

Зеленский заявил, что не намерен затягивать с установлением мира в Донбассе

ТАССвчера в 12:38

Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе

РБКвчера в 14:59

Зеленский предложил формат переговоров с Россией

Взгляд.рувчера в 13:39

Зеленский пообещал остановить войну в Донбассе в короткий срок

Телеканал 360°вчера в 13:33

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Газета.Ruвчера в 12:50

Зеленский пообещал остановить войну в Донбассе

Комсомольская правдавчера в 15:50
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Александр Цекало: «Я очень люблю жену. Что было позади – неважно»

Обновлено в 03:00
Общество

Почти 10 тысяч жителей Башкирии переехали за рубеж в 2018 году

Более 9,5 тысяч жителей Башкортостана покинули Республику в 2018 году, сообщает 5 апреля Башстат.
Обновлено в 02:13
Происшествия

На Колыме вспыхнул пожар в тундре на площади в четыре тысячи гектаров

В Северо-Эвенском районе Магаданской области бушует самый большой по площади природный пожар на Дальнем Востоке, огнем охвачено четыре тысячи гектаров тундры, сообщил РИА Новости в понедельник начальник МОГБУ "Авиалесоохрана" Александр Черняев.
Обновлено в 03:53
Общество

Плавленный сыр из российских магазинов попал в черный список

Обновлено в 03:49
Политика

Познер назвал способ объединить всех жителей России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак

Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции

Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Происшествия

В Новороссийске выявлено хищение земли на 22 млн рублей

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила, что местный житель в 2018 году вступил в наследство и получил в собственность от отца 4 земельных участка, якобы принадлежавших отцу.
Обновлено в 02:31
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Омич убил свою мать, потому что она ему надоела

Мужчина почти сразу сознался, что он причинил телесные повреждения своей матери. Он убил женщину из-за того, что она ему просто надоела.
Обновлено в 02:46
Общество

В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников

Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком

В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика

ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского

Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Норвежский спортсмен прошёл по канату на высоте одного километра

Обновлено вчера в 08:53
Политика

Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами

Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика

Володин и Медведев обменялись мнениями о поправках в Конституцию

Закрепить в Конституции право парламента вносить предложения по составу правительства предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой

Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Происшествия

На Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области начался пожар

Обновлено в 03:00
Происшествия

Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей

Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Финансы

Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Футбол

«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара

"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Общество

Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов

В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Политика

В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций

Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines

Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Кино

В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым

В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
Обновлено в 02:45
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Экономика

Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ

Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Гаджеты

Появились данные о необычных процессорах AMD RX-8125 и RX-8120

Пока все ждут анонса настольных CPU AMD Ryzen третьего поколения, в Сети появилась информация о трёх новых процессорах компании, вряд ли относящихся к Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол

«Тоттенхэм» вспоминает голы в ЛЧ. Здесь есть даже Павлюченко

Одним из героев видеоролика стал российский экс-футболист Роман Павлюченко, который забил гол с передачи бывшего игрока "Тоттенхэма", а ныне нападающего "Реала" Гарета Бэйла в матче с "Интером".
Обновлено в 03:20
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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