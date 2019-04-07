Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в ДонбассеИзвестия вчера в 19:03
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе. По его словам, первым шагом станет прекращение огня на востоке региона.
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Общество
Почти 10 тысяч жителей Башкирии переехали за рубеж в 2018 году
Более 9,5 тысяч жителей Башкортостана покинули Республику в 2018 году, сообщает 5 апреля Башстат.
Обновлено в 02:13
Происшествия
На Колыме вспыхнул пожар в тундре на площади в четыре тысячи гектаров
В Северо-Эвенском районе Магаданской области бушует самый большой по площади природный пожар на Дальнем Востоке, огнем охвачено четыре тысячи гектаров тундры, сообщил РИА Новости в понедельник начальник МОГБУ "Авиалесоохрана" Александр Черняев.
Обновлено в 03:53
Общество
Плавленный сыр из российских магазинов попал в черный список
Обновлено в 03:49
Политика
Познер назвал способ объединить всех жителей России
Телеведущий Владимир Познер заявил, что у России пока нет национальной идеи, но жителей страны могла бы объединить правда.
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Крымской наступательной операции
Специалисты архива Минобороны РФ опубликовали документы, посвященные обороне и освобождению Крыма в годы ВОВ.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Новороссийске выявлено хищение земли на 22 млн рублей
Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, которая установила, что местный житель в 2018 году вступил в наследство и получил в собственность от отца 4 земельных участка, якобы принадлежавших отцу.
Обновлено в 02:31
Общество
Меган Маркл бросила вызов Елизавете II
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Омич убил свою мать, потому что она ему надоела
Мужчина почти сразу сознался, что он причинил телесные повреждения своей матери. Он убил женщину из-за того, что она ему просто надоела.
Обновлено в 02:46
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
ФБР ведет расследование против Игоря Коломойского
Федеральное бюро расследований ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского, пишет The Daily Beast.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Норвежский спортсмен прошёл по канату на высоте одного километра
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Политика
Володин и Медведев обменялись мнениями о поправках в Конституцию
Закрепить в Конституции право парламента вносить предложения по составу правительства предложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Стильный Евгений Петросян вышел в свет с Татьяной Брухуновой
Муза юмориста поработала над его имиджем. Евгений Петросян доказывает на собственном примере: одеваться стильно можно в любом возрасте.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Под Воронежем сотрудница ПФР назначила отцу пенсию 150 тысяч рублей
Потом афера вскрылась, женщину уволили и завели в отношении нее уголовное дело, а отцу назначили пенсию обычную.
Обновлено в 02:19
Финансы
Рубль в начале торгов выиграл у доллара и евро
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже слегка потеснила доллар США и евро.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Реал» не может договориться с «Челси» по сумме трансфера Азара
"Реал" ведет активные переговоры с "Челси" по трансферу бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Обновлено в 02:25
Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
Обновлено в 02:51
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 9 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines
Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Кино
В Доме кино простятся с Алексеем Булдаковым
В понедельник, 3 апреля, в московском Доме кино состоится прощание с народным артистом РФ, исполнителем главной роли в фильме «Особенности национальной охоты» Алексеем Булдаковым, который скончался в возрасте 68 лет.
Обновлено в 02:45
Политика
Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Медведев утвердил госпрограмму научно-технологического развития РФ
Госпрограмма "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" разработана с учетом нацпроектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика".
Обновлено в 03:56
Гаджеты
Появились данные о необычных процессорах AMD RX-8125 и RX-8120
Пока все ждут анонса настольных CPU AMD Ryzen третьего поколения, в Сети появилась информация о трёх новых процессорах компании, вряд ли относящихся к Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
«Тоттенхэм» вспоминает голы в ЛЧ. Здесь есть даже Павлюченко
Одним из героев видеоролика стал российский экс-футболист Роман Павлюченко, который забил гол с передачи бывшего игрока "Тоттенхэма", а ныне нападающего "Реала" Гарета Бэйла в матче с "Интером".
Обновлено в 03:20