Зеленский рассказал о планах прекращения войны в ДонбассеИзвестия вчера в 19:03

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе. По его словам, первым шагом станет прекращение огня на востоке региона.

Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе

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