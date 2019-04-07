Политика
Зеленский рассказал о планах прекращения войны в ДонбассеИзвестия вчера в 19:03
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе. По его словам, первым шагом станет прекращение огня на востоке региона.
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Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Транспорт
«Южуралмост» может получить дорожный контракт в Челябинске
Как пояснили в администрации, претензии победителя аукциона связаны в том числе и с разными взглядами на то, каким образом нужно ремонтировать дороги.
Обновлено в 01:15
Авто
Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставлен на продажу
На продажу выставлен уникальный шестидверный лимузин Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet с откидным верхом над задним диваном, ранее принадлежавший президенту Югославии.
Обновлено в 00:52
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено 06 апреля в 22:35
Общество
Организаторов концертов «18+» предложили штрафовать за допуск на них детей и подростков
В Госдуме предложили штрафовать организаторов за допуск детей и подростков на концерты категории 18+ .
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Порошенко заявил об опасности наркозависимости для президента Украины
Украинский президент Пётр Порошенко не исключил, что главой государства может стать человек, имеющий наркотическую зависимость.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
В США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В США скончался экс-гендиректор Korean Air Lines
Ранее акционеры авиакомпании отказались включить Чо Ян Хо в совет директоров Бывший генеральный директор главного южнокорейского авиаперевозчика Korean Air Lines Чо Ян Хо скончался в США, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Обновлено вчера в 23:38
Финансы
Показатель лояльности россиян к банкам упал вдвое
В результате коэффициент лояльности клиентов, рассчитываемый НАФИ как разница между долями критиков и сторонников, упал за год вдвое — с 29 до 14 пунктов.
Обновлено в 00:30
Политика
В США предвыборную кампанию Зеленского сравнивают с тактикой Трампа
Методы Зеленского по ведению предвыборной кампании сравнивают с тактикой Трампа.
Обновлено в 02:03
Общество
Женщины назвали самые неприятные мужские черты
Обновлено в 01:10
Гаджеты
В Сети обнародованы рендеры смартфона-слайдера от Asus с поддержкой 5G
На просторах Сети оказались обнародованы рендеры нового смартфона-слайдера производства компании Asus.
Обновлено в 02:07
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Роспотребнадзор подготовил проект нового СанПиНа для кафе и ресторанов
30-страничный документ, подписанный главным санитарным врачом России Анной Поповой, содержит обязательные к исполнению нормы для предприятий общепита, а также приложение о сроках годности скоропортящихся продуктов.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Жители Самары видели падение метеорита
Обновлено в 01:34
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Финансы
В России банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов
В первом квартале 2019 года российские банки стали чаще отказывать своим клиентам в выдаче практически всех типов розничных кредитов, сообщает 8 апреля РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Обновлено в 01:25
Общество
Производитель семечек «Мартин» хочет получить права на бренд Martini
Российский производитель снэков «Мартин» обратился в российский суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить правовую охрану товарного знака Martini, под которым Bacardi & Company Ltd. выпускает вермуты и игристые вина, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Транспорт
Новые остановки в Челябинске могут снести. Решение доверят жителям
Глава Челябинска Владимир Елистратов сегодня во время встречи с журналистами сообщил, что некоторые остановочные комплексы будут меняться.
Обновлено в 01:19
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль лагерь Ярмук к югу от Триполи
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара установила контроль над военным лагерем Ярмук к югу от Триполи, сообщил военный источник в генкомандовании армии Хафтара.
Обновлено в 01:50
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено вчера в 21:05
Экономика
СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100
В Мексике российская делегация при участии гендиректора «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александра Рубцова и директора департамента авиапрома Минпромторга Равиля Хакимова обсудила с руководством одного из крупнейших эксплуатантов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), мексиканской авиакомпанией Interjet, вопрос о дальнейшей эксплуатации российских самолетов.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
Для родителей на портале госуслуг появилась новая функция
На портале госуслуг в личном кабинете появилась новая функция для родителей.
Обновлено в 00:42
Экономика
В России появится реестр запрещенных для банков фраз клиентам
Четкие сценарии общения с клиентами, регламентирующие допустимые фразы, для банков появятся в России во II квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы о Крымской наступательной операции
Министерство обороны к 75-летию начала Крымской наступательной операции опубликовало подборку документов из центрального архива оборонного ведомства.
Обновлено в 01:10
Политика
ЦИК потребовала от Порошенко и Зеленского провести дебаты на телевидении
Глава ЦИК Татьяна Слипачук подчеркнула, что дебаты кандидатов в президенты — официальное мероприятие, которое должно проводиться в соответствии с законодательством и оплачивается из средств государственного бюджета.
Обновлено в 01:27