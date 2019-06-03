Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в ДонбассеРИА Новости 07:10
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе. "Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", — уточнил он на брифинге.
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Происшествия
Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье
Обновлено в 02:28
Авто
Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.
Обновлено в 02:42
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Обновлено в 03:07
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Политика
Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer
Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.
Обновлено в 01:59
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
Обновлено в 05:58
Общество
Мэр Екатеринбурга обратился к защитникам сквера
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к «публичным лидерам протеста», которые выступают против строительства храма Святой Екатерины на любой площадке, в том числе в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
В Сети опубликованы фото особняка Пугачевой и Галкина на Кипре
Известная российская пара Алла Пугачева и Максим Галкин строят особняк на Кипре.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле
Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль
В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль, сообщается в пресс-релизе сервиса.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие
Полиция Судана открыла огонь по протестующим
Военная полиция Судана открыла огонь по демонстрантам в Хартуме у моста Нил аль-Азрак, в 500 метрах от штаба общего управления вооруженных сил в Хартуме, передает РИА "Новости".
Обновлено 01 июня в 09:26
Шоу-бизнес
Друг Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Друг покойной Юлии Началовой сравнил эти истории, оценил поведение Алдонина и Шепелева, и рассказал, кто, по его мнению, поступил правильно.
Обновлено в 07:48
Футбол
Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018
Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 07:21
Общество
В тюменском вузе сократили стипендии
Тюменскому вузу – ГАУ Северного Зауралья – пришлось сократить студенческие стипендии примерно на 30 процентов.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Москве эвакуировали посетителей ГУМа
Плановая эвакуация прошла в ГУМе в центре Москвы, мероприятия проходящего в торговой галерее книжного фестиваля "Красная площадь" не отменялись, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии
Опубликованы кадры удара израильских военных по объектам в Сирии, в результате чего погибли три человека, еще семеро получили ранения.
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:07
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Общество
В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов
В России не намерены создавать женский отряд космонавтов.
Обновлено в 08:00
Общество
В Финляндии запретили ввоз шиповника
В Финляндии запретили импорт и продажу шиповника морщинистого (Rosa rugosa).
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видео
Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео.
Обновлено в 08:10