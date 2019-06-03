Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в ДонбассеРИА Новости 07:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе. "Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается", — уточнил он на брифинге.
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Зеленский заявил о новых решениях по конфликту в Донбассе

Газета.Ru08:13

Зеленский сообщил о новых решениях по урегулированию в Донбассе

RT на русском06:57

У Киева есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу, — заявил президент Украины Владимир Зеленский

Эхо Москвы07:30

В Совфеде заявили о готовности России рассмотреть новые предложения Киева по Донбассу

РЕН ТВ08:20

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

РИА Новости07:10

В Совфеде заявили о готовности обсуждать новые идеи Киева по Донбассу

Известия08:04

Зеленский подготовил конкретные предложения по Донбассу

Национальная служба новостей09:23
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Культура

Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов

Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Политика

Лужков предложил способ обеспечить Крым водой из Днепра

Экс-мэр Москвы уверен, что подавать до 5 куб. км воды в год из Дона в Крым можно несколькими способами: по трубопроводу на дне или берегу Азовского моря, либо "с предварительной передачей воды из р. Дон в бассейн Кубани, а затем в Крым".
Обновлено в 06:28
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Авто

В России стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Экономика

РФПИ в рамках ПМЭФ объявит о создании еще одного фонда в юанях

РФПИ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявит о создании еще одного фонда в юанях совместно с Китаем.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ

Обновлено в 08:24
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Наука

Ученые: Печень может «видеть» свет

Выяснилось, например, что реагировать на смену дня и ночи могут даже отдельные внутренние органы — в частности, печень, которая умеет "чувствовать" свет.
Обновлено в 08:48
Футбол

Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»

Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Единоборства

Джошуа был уверен в победе над Руисом и не думал о реванше

Обновлено в 04:31
Общество

Роскомнадзор внёс Tinder в реестр распространителей информации

Роскомнадзор внёс владельца мобильного приложения Tinder — компанию Match Group — в реестр организаторов распространения информации.
Обновлено в 08:44
Происшествия

В Азове задержали начальницу отдела судебных приставов города

Обновлено в 08:11
Политика

Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Транспорт

В «Яндекс.Такси» появилась возможность вызвать грузовой автомобиль

Обновлено в 06:34
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»

В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе

Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Космос

В Роскосмосе не хотят создавать женский отряд космонавтов

Обновлено в 08:00
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

В Екатеринбурге оштрафовали организатора протестов против храма

Обновлено в 07:44
Общество

Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе

Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Здоровье

Онколог рассказал об опасности нахождения на солнце

Длительное нахождение под прямыми солнечными лучами нежелательно, поскольку безопасного загара не существует, а вред от ультрафиолета сопоставим с вредом от никотина.
Обновлено в 08:36
Гаджеты

Названы марки смартфонов, которые чаще всего ломаются у москвичей

Городской проект «Чудо техники» изучил, какие гаджеты и с какими поломками москвичи сдают в ремонт чаще всего, по данным исследования, треть ремонтируемых смартфонов составляют Apple iPhone, говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.
Обновлено в 08:37
Политика

Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него

Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В детском лагере в Приамурье умер подросток

Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Общество

Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
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