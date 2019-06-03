Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по ДонбассуГазета.Ru 08:19
Владимир Зеленский назначил представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучму, а также сообщил, что встреча группы состоится уже 5 июня. Президент Украины также заявил о новых предложениях по разрешению военного противостояния.
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Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию
Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась.
Обновлено в 01:04
Транспорт
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро
В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.
Обновлено в 05:08
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Футбол
Мишель Платини: «Инфантино поспешил с использованием ВАР на ЧМ-2018»
Бывший президент УЕФА Мишель Платини высказал мнение, что систему ВАР не нужно было использовать на чемпионате мира в России.
Обновлено в 09:07
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Политика
Новая редакция правописания вступила в силу на Украине
На Украине вступила в силу новая редакция правописания. Документ опубликован на сайте Минобразования.
Обновлено в 09:32
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили
Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Шоу-бизнес
Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт
Певица Любовь Успенская планирует сделать дорогостоящий ремонт в своем загородном доме. Его она построила шесть лет тому назад.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Немоляева призналась в ревности к Татьяне Дорониной
Светлана Немоляева в эфире телеканала «Россия-1» рассказала об отношениях со своим супругом, актером Александром Лазаревым и сильной ревности к Татьяне Дорониной.
Обновлено в 07:13
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Наука
Ученые обнаружили предполагаемые признаки жизни на поверхности Марса
Ученые во время проведения исследований обнаружили на поверхности Марса предполагаемые признаки жизни.
Обновлено 31 мая в 09:55
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
В Генпрокуратуре уточнили, что с экс-главы Клинского района Московской области планируется взыскать в доход государства 1699 объектов недвижимости кадастровой стоимостью не менее 4 млрд рублей.
Обновлено в 07:03
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Форд против Феррари» с Бэйлом и Дэймоном
Плотный актерский состав, ряд эффектных сцен и общая атмосфера технофильских услад будоражат понимающего зрителя в первом трейлере биографической ленты "Ford против Ferrari" (Ford v. Ferrari, также известна как "Дерзкий вызов").
Обновлено в 05:05
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Общество
СМИ узнали об отставке вице-мэра Москвы Петра Бирюкова
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков в ближайшее время уйдет в отставку.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В детском лагере в Приамурье умер подросток
Накануне в лагере «Колосок» произошел трагический случай — во время утренней зарядки умер 14-летний мальчик.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Компания Hyundai начала продажи в России специальной версии седана Solaris под названием Super Series.
Обновлено в 06:57