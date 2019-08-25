Политика
Зеленский рассказал о мифическом взятии Дюнкерка казакамиLenta.ru 05:40
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке. Стенограмма выступления размещена на его официальном сайте.
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Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки
В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Джонсон и Трюдо требуют деэскалации в Гонконге
Ситуацию в Гонконге обсудили во время саммита G7 в Биаррице премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
В Кремле оценили возможность приглашения Путина на G7 в США
Обновлено в 03:09
Происшествия
Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда
Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Политика
Высокую делегацию России пригласили посетить Польшу в январе
Польская сторона ожидает визита российской делегации высокого ранга на памятные мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 06:01
Культура
Жена Петра Мамонова рассказала о состоянии музыканта
Супруга Мамонова отметила, состояние Мамонова оценивают как стабильное.
Обновлено в 05:36
Общество
Отчим Кормье умер от рака. Даниэль написал ему трогательное письмо
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье попрощался в соцсетях со своим отчимом по имени Перси Бенуа, который скончался от рака.
Обновлено вчера в 17:01
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на Bellator 225
Виталию Минакову, бойцу MMA из РФ, удалось отправить в нокаут уроженца США Тимоти Джонсона в рамках соглавного поединка турнира Bellator 225.
Обновлено в 02:29
Космос
США запустили в космос новую ракету со спутником
Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.
Обновлено 22 августа в 10:55
Происшествия
Два израильских беспилотника упали в Бейруте
Два израильских беспилотника заметили на окраине Бейрута, заявил представитель шиитского движения «Хезболла», пишет в воскресенье, 25 августа, The Times of Israel.
Обновлено в 02:46
Общество
Росгвардия пообещала изучить законопроект об идентификационных номерах
Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы.
Обновлено в 04:09
Происшествия
СМИ сообщили о гибели режиссера Игоря Хомского
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, мужчина арендовал автомобиль и въехал в КамАЗ.
Обновлено в 06:25
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44
Футбол
Ван Дейка обыграли на дриблинге впервые за 50 матчей АПЛ
В матче «Арсенала» с «Ливерпулем» (1:3) в 3-м туре АПЛ форвард «канониров» Николя Пепе смог обыграть на дриблинге защитника «красных» Виргила ван Дейка.
Обновлено в 05:09
Футбол
«Ливерпуль» готов продать Салаха летом 2020 года
«Ливерпуль» готов расстаться с нападающим Мохамедом Салахом по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.
Обновлено в 05:34
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Футбол
Давид Луиз — о пенальти в ворота «Арсенала»: «Салах признался, что не чувствовал контакта»
Защитник «Арсенала» Давид Луиз после матча 3-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) рассказал, о чем пообщался с нападающим Мохаммедом Салахом во время игры.
Обновлено в 05:50
Происшествия
NASA сообщило о первом преступлении в космосе
Обновлено вчера в 15:50
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС РФ
Герой России назвал истребитель Су-57, имеющий уникальные лётные характеристики и сверхсовременное оборудование.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес
В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком сильной любви мужа
Гражданка Объединённых Арабских Эмиратов решила развестись с мужем из-за того, что не выдержала его чрезмерной любви.
Обновлено в 00:57
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06