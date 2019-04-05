Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотикиГазета.Ru 11:31
Ошибочный документ уже заменили правильным. Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
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