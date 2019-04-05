Политика

Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотикиГазета.Ru 11:31

Ошибочный документ уже заменили правильным. Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
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Зеленский объяснил результаты анализов с неправильной датой

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Газета.Ru11:31

Зеленский рассказал о «казусе» со своими анализами

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Зеленский объяснил публикацию результатов анализов с неправильной датой

РИА Новости11:12

Результаты анализов Зеленского оказались другой даты сдачи

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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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