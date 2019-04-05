Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотикиГазета.Ru 11:31
Ошибочный документ уже заменили правильным. Ранее шоумена и кандидата в украинские президенты Владимир Зеленский обвинили в фальсификации результатов анализа крови на наркотики и алкоголь.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
Около 88 миллиардов рублей направят на развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:26
Футбол
Михаил Игнатов: «Точно отпраздную гол в ворота ЦСКА, если забью»
Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 12:48
Футбол
Сергей Семак: «Зенит» не устроит ничья с «Локомотивом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу с «Локомотивом».
Обновлено в 04:38
Экономика
Рэй Далио: необходимо что-то менять или в США произойдет революция
В своем эссе 69-летний миллиардер выразил мнение, что растущий разрыв в доходах представляет собой экзистенциальную угрозу для американского общества, и неспособность реформировать нынешнюю систему капитализма рискует закончится социальным взрывом и некой формой революции.
Обновлено в 15:16
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Полезна ли сода? О плюсах и минусах приёма грошового лекарства
Порошки и свечи пропали из продажи, но никто не мешает нам пользоваться обычной пищевой содой.
Обновлено в 17:09
Политика
Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Политика
В США пригрозили последствиями за арест Гуаидо
«Арест Хуана Гуаидо приведёт к очень серьёзным последствиям не только со стороны США, но и со стороны международного сообщества», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 18:40
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Политика
В Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков
Как уточнили ТАСС в генеральной прокуратуре республики, на высшую меру наказания - смертную казнь в Абхазии с 1993 года введен мораторий.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка
Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено в 02:51
Политика
Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев
Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
Обновлено в 02:28
Спорт
Коукалова залечила травму и вновь заговорила о возвращении в биатлон
Полагаю, что устала от многолетней карусели, и мышцы дали мне сигнал через боль, что нужно остановиться и набраться сил.
Обновлено в 18:01
Путешествия
500 километров гостевых маршрутов откроют летом в туристическом кластере «Гора Белая»
Летом этого года в туристическом кластере «Гора Белая» будет разработано несколько гостевых туристических маршрутов общей протяженностью 500 километров.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
Обновлено в 09:22
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Гаджеты
Видео белорусских продавцов салона связи серьезно разозлило Xiaomi
Видео было обнаружено на новом смартфоне, купленном клиентом в «Связном» в универмаге «Беларусь».
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетных стрельб катеров Черноморского флота
Опубликованы кадры проведения катерами Черноморского флота "Ивановец" и "Р-60" учебных стрельб ракетами "Москит" по отряду кораблей условного противника.
Обновлено в 06:38
Авто
Эксперты назвали 5 привычек водителя, продлевающих жизнь автомобиля
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено в 13:00
Политика
Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400
Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Музыка
Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции на сердце
Известному рокеру заменили искусственный сердечный клапан Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер сообщил, что идет на поправку после операции.
Обновлено в 15:37
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Технологии
Валюту VK Coin майнят уже 4 млн пользователей
За первые четыре дня сервисом майнинга внутренней валюты соцсети успели воспользоваться четыре миллиона пользователей Сервис VK Coin на платформе VK Apps был запущен 1 апреля этого года.
Обновлено в 11:04