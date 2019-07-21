Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера УкраиныРИА Новости 05:41
Новый премьер-министр Украины должен быть профессиональным экономистом, а не политиком, ранее занимавшим должность премьера, спикера парламента или главы фракции, заявил журналистам в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский после голосования на внеочередных выборах в Верховную раду.
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Политика
Путин поздравил Асада с 75-летием дипотношений
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Экономика
Совет управляющих Schlumberger сменил главу корпорации
Совет управляющих одной из крупнейших в мире нефтесервисных корпораций Schlumberger принял в пятницу решение назначить своим новым президентом - генеральным директором Оливье ле Пёша (Olivier Le Peuch), говорится в заявлении корпорации.
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Политика
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На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
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Футбол
Вл. Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Тобола»
Владимир Газзаев, сын бывшего главного тренера национальной команды России Валерия Газзаева, возглавил «Тобол» в начале 2019 года.
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Футбол
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Обновлено в 04:41
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В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение на Среднем Урале продлено на 22 июля.
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Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
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Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего мальчика из России
Сегодня пришла трагическая весть: полицейские обнаружили тело мальчика на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
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Происшествия
Boeing экстренно вернулся в московский аэропорт из-за пожара
Пассажирский Boeing 737, вылетевший 21 июля из Москвы в Прагу, экстренно вернулся из-за пожара в багажном отделении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением.
Обновлено в 06:32
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых август не будет удачным
Павел Глоба решил ответить на этот вопрос и дал прогноз в отношении трех знаков Зодиака.
Обновлено 19 июля в 23:29
Футбол
Украинский футболист специально не забил с пенальти
Полузащитник украинской "Волыни" Денис Кожанов не стал реализовывать пенальти в контрольном матче со "Львовом".
Обновлено вчера в 13:09
Авто
В продаже появились новые кузова для VW Transporter первого поколения
Ранее автолюбителям, которые решили восставить VW Transporter первого поколения, требовалось найти более менее пригодный экземпляр для работы.
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Кино
«Мстители: Финал» устанавливает новый мировой рекорд кассовых сборов
Очередной кинофильм от студии Marvel «Мстители: Финал» готовится установить новый рекорд по объему кассовых сборов.
Обновлено в 04:06
Музыка
В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»
Обновлено вчера в 20:30
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на выборах в Верховную раду Украины
В Кировоградской области Украины на одном из избирательных участков, где сегодня проходит голосование на выборах в Верховную раду, не оказалось сейфа для бюллетеней.
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Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
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Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
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Космос
Британец снял с Земли видео стыковки корабля «Союз» с МКС
Наблюдатель из Великобритании Мартин Льюис снял с Земли видео стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-13" с Международной космической станцией (МКС).
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Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
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Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Гаджеты
Nokia готовит к анонсу две новых модели Nokia 6.2 и Nokia 7.2
Легендарная компания Nokia готовит к дебюту две новых модели своих телефонов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
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Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
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В Дубае стендап-комик умер на сцене во время выступления
Индийский стендап-комик Манджунатх Найду умер от остановки сердца во время выступления в Дубае, сообщает Gulf News.
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Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30