Политика

Зеленский рассказал о качествах будущего премьера РадыГазета.Ru 09:20

По словам украинского лидера, многие политики, участвующие в выборах в Верховную раду, видят себя на должности главы правительства – но вряд ли они подойдут для такой работы. Пост премьер-министра Украины должен занять экономист, у которого нет прошлого в политике.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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