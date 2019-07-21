Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера РадыГазета.Ru 09:20
По словам украинского лидера, многие политики, участвующие в выборах в Верховную раду, видят себя на должности главы правительства – но вряд ли они подойдут для такой работы. Пост премьер-министра Украины должен занять экономист, у которого нет прошлого в политике.
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