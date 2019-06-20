Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархамиФАН 15:06

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
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Олигархи пообещали Зеленскому помочь в развитии Украины

Известия15:43

Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами

Lenta.ru10:30

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

Российская газета14:22

Зеленский рассказал о договорённостях с олигархами по Донбассу

News.ru12:58

Зеленский рассказал, какие проекты будут финансировать ведущие олигархи

REGNUM12:38

Зеленский убедил олигархов восстанавить Донбасс

Газета.Ru16:21

Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране

РИА Новости09:45
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено в 21:19
Происшествия

В Нижегородской области сошли с путей шесть вагонов грузового поезда

Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Авто

В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом

Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено в 14:20
Общество

Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой

Проверки органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вскрыли несовершенство проводимой работы.
Обновлено в 22:26
Политика

Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Политика

В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия

В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном

Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество

В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения

Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Футбол

Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»

Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено в 16:36
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»

Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 06:30
Политика

Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Космос

Завершился фотоконкурс «Первого областного портала новостей» «Я живу в Орле!»

Жюри признало лучшим снимок Григория Сергеева.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию»

Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии

Обновлено в 21:15
Политика

ЕС продлил санкции против России

Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына

Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено в 21:09
Экономика

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Политика

ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта

В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Здоровье

Врачей и родителей Подмосковья научат распознавать редкие болезни

Подмосковные медики и родители смогут научиться распознавать орфанные (редкие) болезни в рамках нового образовательного проекта «Поисково-спасательная орфанология».
Обновлено в 05:32
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22
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