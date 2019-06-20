Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархамиФАН 15:06

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.

Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами

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