Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархамиФАН 15:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 22:36, Вашингтон
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании
Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено в 14:46
Авто
В Англии заявили Mustang c электрическим полным приводом
Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено в 14:20
Общество
Из-за хромой профилактики сахалинские подростки идут кривой дорожкой
Проверки органов, которые занимаются профилактикой правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, вскрыли несовершенство проводимой работы.
Обновлено в 22:26
Политика
Покинувший парламент Грузии депутат отреагировал на события в Тбилиси
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал "Газете.Ru" ситуацию в Тбилиси, где начались протесты.
Обновлено в 16:37
Политика
В Раде узнали о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Рады Михаил Поплавский заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:48
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено в 07:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Общество
В подведомственном учреждении Минздрава Якутии выявили нарушения
Прокуратура республики провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе при организации и проведении Государственным казенным учреждением Республики Саха (Якутия) «Центр контроля качества лекарств и организации государственных закупок», подведомственным Министерству здравоохранения республики закупок на поставку детского питания для 5 медицинских учреждений республики.
Обновлено в 20:22
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено в 17:28
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено в 16:36
Авто
Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ в ходе заседания межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено в 21:52
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев «не мужчина»
Многодетная мать, актриса и общественный деятель Мария Кожевникова высказалась о поведении Дмитрия Шепелева.
Обновлено в 06:30
Политика
Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Космос
Завершился фотоконкурс «Первого областного портала новостей» «Я живу в Орле!»
Жюри признало лучшим снимок Григория Сергеева.
Обновлено вчера в 09:53
Здоровье
Вопросы и ответы: Владимир Путин провёл 17-ю «Прямую линию»
Повышение зарплат, пенсий, улучшение медицинского обслуживания, экологическая реформа и уважение к власти – больше 1,5 миллионов обращений поступило сегодня на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:25
Политика
ЕС продлил санкции против России
Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России и неоднократно продлевались.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Экс-любовница рэпера Гуфа показала 3-летнего сына
Екатеринбурженка Яна Шевцова, известная по отношениям с рэпером Алексеем Долматовым, призналась, что у нее есть трех летний сын.
Обновлено в 21:09
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Политика
ЕС может не признать выданные жителям Донбасса российские паспорта
В июне в Ростовской области начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс".
Обновлено в 13:29
Здоровье
Врачей и родителей Подмосковья научат распознавать редкие болезни
Подмосковные медики и родители смогут научиться распознавать орфанные (редкие) болезни в рамках нового образовательного проекта «Поисково-спасательная орфанология».
Обновлено в 05:32
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
"Приговором Никулинского суда Евгений Зданович был осужден на 10 лет колонии строгого режима", - сказал Иванов.
Обновлено в 09:53
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным был показан сюжет с выпуском косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:22