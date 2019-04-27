Политика
Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистахИзвестия 07:16
Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя. Он также посоветовал при встрече с ними обращаться в правоохранительные органы, передает 27 апреля «РИА Новости».
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Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
Обновлено в 02:56
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Политика
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа
Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Политика
Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Политика
Объявивший о выдвижении Байден в опросе обошел Трампа по популярности
Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2020 году, обошел по популярности действующего лидера Дональда Трампа на шесть процентных пунктов.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня
По данным издания, делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим в Страстную пятницу.
Обновлено в 06:55
Футбол
Казаков: «Евменов станет главным скаутом „Зенита“»
Российский журналист Илья Казаков сообщил, что в скором времени в «Зенит» вернется бывший спортивный директор клуба Антон Евменов.
Обновлено в 04:11
Наука
В мировом океане обнаружены почти 200 тысяч новых вирусов
Обновлено в 03:57
Авто
На чем ездил Иосиф Кобзон
Обновлено в 07:35
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено в 02:00
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено вчера в 00:07
Кино
Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году
В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 05:29
Политика
В Кремле рассказали, когда состоится прямая линия с Путиным
В прошлом году прямая линия состоялась 7 июня, в 2017-м — 15 июня.
Обновлено в 02:40
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Экономика
TKEY представила свои решения Tkeycoin парламентариям из 42 стран
На встрече присутствовали делегаты от национальных парламентов стран — участниц АПА, куда сегодня входят 58 государств — 42 постоянных члена и 16 наблюдателей, а также девять крупных международных организаций.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено в 04:11
Политика
Путин назвал беспределом приговор Марии Бутиной
Президент России Владимир Путин назвал беспределом приговор россиянке Марии Бутиной.
Обновлено в 04:46
Футбол
Адвокат брата Кокорина рассказал, какое наказание попросит прокурор
Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре Москвы.
Обновлено в 08:53
Футбол
«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 млн диких кошек
Власти Австралии намерены истребить около 2 млн диких кошек к 2020 году, чтобы спасти другие виды животных.
Обновлено вчера в 19:24
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Авто
Назван рейтинг регионов России с самыми большими продажами новых авто
Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Сергей Лазарев объяснил, почему не снял 5-летнего сына в клипе на конкурсную песню «Евровидения — 2019»
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12