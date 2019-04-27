Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистахИзвестия 07:16

Избранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые используют его имя. Он также посоветовал при встрече с ними обращаться в правоохранительные органы, передает 27 апреля «РИА Новости».

Зеленский рассказал о действующих от его имени аферистах

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