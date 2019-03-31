Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском вчера в 17:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

ТАССвчера в 16:25

Зеленский озвучил свой главный вопрос к Путину

Коммерсантъвчера в 18:42

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

РИА Новостивчера в 17:55

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

RT на русскомвчера в 17:35

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБКвчера в 16:57

Зеленский сказал, что потребует у Путина

Газета.Ruвчера в 16:43

Владимир Зеленский намерен в случае встречи с Владимиром Путиным говорить о Крыме и Донбассе

Эхо Москвывчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено 30 марта в 09:22
Происшествия

Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Политика

ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов

Обновлено вчера в 22:31
Политика

Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

В Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка

Утром в понедельник, 1 апреля, эвакуировали центральный офис Сбербанка. Инцидент произошёл на проспекте Октябрьском.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Общество

Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России

Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
Обновлено в 00:00
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Спорт

Непомнящий поднялся на седьмое место в рейтинге ФИДЕ

Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на седьмое место, на счету шахматиста 2773 очка.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца

Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Кино

Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде

По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено вчера в 06:29
Политика

Владимир Зеленский ждет второго

Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено вчера в 16:47
Транспорт

В автобусах 38-го маршрута разрешили оплачивать проезд смартфоном

Во всех автобусах маршрута № 38 появились терминалы для оплаты проезда по банковским картам, с поддержкой NFC, - говорится в сообщении группы Общественный транспорт в Красноярске.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье

В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных

На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула

Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
Обновлено 30 марта в 09:50
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века

В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Путешествия

Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно

Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10
Космос

СМИ: Китай вывел на орбиту спутник «Тяньлянь 2-01»

Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей

«Калгари» четвертый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ

Обновлено вчера в 23:52
Хоккей

Георгиев повторил достижение Лундквиста

Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:0) отразивший все 29 бросков, повторил достижение легендарного голкипера клуба Хенрика Лундквиста.
Обновлено вчера в 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное