Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском вчера в 17:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Происшествия Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Происшествия В Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка Утром в понедельник, 1 апреля, эвакуировали центральный офис Сбербанка. Инцидент произошёл на проспекте Октябрьском.

Происшествия Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.

Общество Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Спорт Непомнящий поднялся на седьмое место в рейтинге ФИДЕ Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на седьмое место, на счету шахматиста 2773 очка.

Политика Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.

Экономика Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.

Кино Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.

Общество В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.

Политика Владимир Зеленский ждет второго Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.

Транспорт В автобусах 38-го маршрута разрешили оплачивать проезд смартфоном Во всех автобусах маршрута № 38 появились терминалы для оплаты проезда по банковским картам, с поддержкой NFC, - говорится в сообщении группы Общественный транспорт в Красноярске.

Здоровье В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Армия и оружие Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.

Общество Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.

Путешествия Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.

Космос СМИ: Китай вывел на орбиту спутник «Тяньлянь 2-01» Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Экономика Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.