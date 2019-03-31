Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском вчера в 17:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Владимир Зеленский намерен в случае встречи с Владимиром Путиным говорить о Крыме и Донбассе
Эхо Москвывчера в 23:30
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Пять человек погибли в ДТП под Тулой
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Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
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Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока, сообщил "РГ" начальник отдела пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа
Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено 30 марта в 09:22
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
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ЦИК Украины обнародовала результаты после подсчета более 30% голосов
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка
Утром в понедельник, 1 апреля, эвакуировали центральный офис Сбербанка. Инцидент произошёл на проспекте Октябрьском.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Организатор лотереи назвал самые удачливые и невезучие регионы России
Чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания изучила плотность «лотерейных миллионеров» в каждом из субъектов России.
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Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Спорт
Непомнящий поднялся на седьмое место в рейтинге ФИДЕ
Россиянин Ян Непомнящий поднялся с девятого на седьмое место, на счету шахматиста 2773 очка.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца
Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.
Обновлено вчера в 17:05
Кино
Умерла звезда фильмов о Джеймсе Бонде
По данным издания, представители актрисы подтвердили эту информацию. Как отмечается, причина смерти Мале пока неизвестна.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Владимир Зеленский ждет второго
Объявленные вечером 31 марта результаты экзит-полов показали, что комик проходит во второй тур выборов президента.
Обновлено вчера в 16:47
Транспорт
В автобусах 38-го маршрута разрешили оплачивать проезд смартфоном
Во всех автобусах маршрута № 38 появились терминалы для оплаты проезда по банковским картам, с поддержкой NFC, - говорится в сообщении группы Общественный транспорт в Красноярске.
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
В Башкирии растет количество ВИЧ-инфицированных
На сегодняшний день в Башкирии на учете состоят 21766 ВИЧ-инфицированных, из них 13238 мужчин и 8528 женщин, сообщили в Республиканском центре по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Обновлено вчера в 03:38
Армия и оружие
Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции
В сети появилось видео о прошедших в Турции тестовых испытаниях модернизированной электромагнитной пушки SAHI 209 BLOCK II.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула
Ранее сообщалось, что в Барнауле в Алтайском крае учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова потеряла работу из-за фотографии в купальнике.
Обновлено 30 марта в 09:50
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Общество
Под Екатеринбургом выставили на продажу дом в итальянском стиле XVI века
В поселке под Екатеринбургом выставили на продажу коттедж за 80 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:17
Путешествия
Туристы рассказали, какие услуги они готовы оплачивать дополнительно
Половина туристов готова отдельно оплачивать стоимость завтрака в отеле, 14% готовы заплатить за возможность обменять номер на более комфортный, 12% приплатили бы за дополнительную кровать, а 5% — за мини-бар.
Обновлено в 00:10
Космос
СМИ: Китай вывел на орбиту спутник «Тяньлянь 2-01»
Китай в воскресенье вечером успешно вывел на орбиту спутник ретрансляции данных "Тяньлянь 2-01". Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Обновлено вчера в 17:12
Экономика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа.
Обновлено вчера в 23:19
Хоккей
«Калгари» четвертый раз в истории выиграл Западную конференцию НХЛ
Обновлено вчера в 23:52
Хоккей
Георгиев повторил достижение Лундквиста
Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев, в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Филадельфии" (3:0) отразивший все 29 бросков, повторил достижение легендарного голкипера клуба Хенрика Лундквиста.
Обновлено вчера в 15:28