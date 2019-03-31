Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском 17:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным

URA.Ru18:53

Зеленский озвучил свой главный вопрос к Путину

Коммерсантъ18:42

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

РИА Новости17:55

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

RT на русском17:35

Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБК16:57

Зеленский сказал, что потребует у Путина

Газета.Ru16:43

Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

ТАСС16:25
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Здоровье

От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний

Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы

Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Экономика

С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%

В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия

Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе

В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Хоккей

Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду»

Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:44
Политика

Экзит-пол: Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины

Обновлено в 13:14
Общество

В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено в 18:01
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Российская туристка погибла в ДТП на Бали

На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Авто

Прототип Porsche 911 Turbo продадут на торгах

Торговый дом RM Sotheby's продаст концептуальный автомобиль Porsche 911 Turbo 1994 года. Аукцион состоится 11 – 12 апреля.
Обновлено в 05:57
Происшествия

По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Экономика

Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что правительство региона сейчас рассматривает инициативу о разработке такой программы развития отрасли в сфере перевозок на ближайшие годы, которая предусматривает выделение на эти цели различных льгот из краевого бюджета.
Обновлено в 20:19
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Политика

Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие

С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 21:13
Здоровье

В тюменском «Роднике» широко применяется ингаляционная терапия

В тюменском реабилитационном центре «Родник» для лечения и оздоровления детей широко применяется ингаляционная терапия.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес

Хроники измены: что известно о неверности жениха Дженнифер Лопес

В середине марта пара, известная как Джей-Род, вышла прогуляться по улицам Нью-Йорка.
Обновлено в 18:00
Политика

Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии

Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.
Обновлено в 19:26
Политика

Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Экономика

Столичный малый бизнес теряет привлекательность

Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Наука

Названы основные причины развития рака груди

Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины

Обновлено в 14:06
Космос

Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС

Ракета-носитель Союз-2.1а проведет на стартовом комплексе на сутки дольше для дополнительных проверок.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие

Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования

Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика

Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Кино

Девушка Бонда скончалась в Британии

Обновлено в 20:57
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Политика

На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма

На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено в 12:58
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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