Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском 17:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

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