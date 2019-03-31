Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском 17:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Здоровье
От волчанки до рака: Пять кожных сигналов опасных заболеваний
Появление толстых розовато-красных чешуйчатых пятен на коже (в основном, на лице) может быть спровоцировано заболеванием аутоиммунной системы - волчанкой, когда нарушается нормальное функционирование иммунной системы, в результате чего вырабатываются антитела к клеткам собственной соединительной ткани организма.
Обновлено в 01:04
Происшествия
Пожар охватил склады и офисное здание на северо-западе Москвы
Площадь возгорания пока оценивается в 400 квадратных метров. В Москве на улице 3 Хорошевская, 19/3, полыхает крыша склада.
Обновлено в 20:45
Экономика
С 1 апреля в России социальные пенсии увеличились на 2%
В России с первого апреля на 2% вырос средний размер социальной пенсии, пишет ТАСС.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Американского рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
В США в Лос-Анджелесе застрелен 33-летний рэп-исполнитель Эрмиас Асгхедом, выступавший под псевдонимом Nipsey Hussle.
Обновлено в 21:08
Хоккей
Голкипер Бобровский может перейти во «Флориду»
Голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский может перейти во "Флориду Пантерз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:44
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено в 18:01
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Российская туристка погибла в ДТП на Бали
На острове Бали в Индонезии произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибла 25-летняя туристка из Волгограда.
Обновлено в 15:59
Авто
Прототип Porsche 911 Turbo продадут на торгах
Торговый дом RM Sotheby's продаст концептуальный автомобиль Porsche 911 Turbo 1994 года. Аукцион состоится 11 – 12 апреля.
Обновлено в 05:57
Происшествия
По протестующим в Венесуэле открыли огонь
Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе.
Обновлено в 19:44
Экономика
Перевозчики вновь написали Томенко и судятся с мэрией Барнаула из-за льгот
Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев сообщил, что правительство региона сейчас рассматривает инициативу о разработке такой программы развития отрасли в сфере перевозок на ближайшие годы, которая предусматривает выделение на эти цели различных льгот из краевого бюджета.
Обновлено в 20:19
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Политика
Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие
С 1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
Обновлено в 21:13
Здоровье
В тюменском «Роднике» широко применяется ингаляционная терапия
В тюменском реабилитационном центре «Родник» для лечения и оздоровления детей широко применяется ингаляционная терапия.
Обновлено в 11:57
Шоу-бизнес
Хроники измены: что известно о неверности жениха Дженнифер Лопес
В середине марта пара, известная как Джей-Род, вышла прогуляться по улицам Нью-Йорка.
Обновлено в 18:00
Политика
Глава ЕП поздравил Чапутову с победой на выборах президента Словакии
Председатель Европарламента Антонио Таяни поздравил адвоката Зузану Чапутову с победой на президентских выборах в Словакии.
Обновлено в 19:26
Политика
Охлобыстин ответил на оскорбление Зеленского
Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что прощает шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвавшего его и Михаила Пореченкова «идиотами».
Обновлено в 20:43
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Экономика
Столичный малый бизнес теряет привлекательность
Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).
Обновлено в 18:59
Наука
Названы основные причины развития рака груди
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика
Завершилось голосование на выборах президента Украины
Обновлено в 14:06
Космос
Завершена сборка «Союз-2.1а» для запуска «Прогресса» к МКС
Ракета-носитель Союз-2.1а проведет на стартовом комплексе на сутки дольше для дополнительных проверок.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Елизавета II прекратит водить автомобиль на дорогах общего пользования
Королева Великобритании Елизавета II откажется от управления автомобилем на дорогах общего пользования.
Обновлено в 09:34
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено в 19:25
Кино
Девушка Бонда скончалась в Британии
Обновлено в 20:57
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено в 01:00
Политика
На избирательном участке в Киеве вывесили карту Украины без Крыма
На выборах президента Украины одном из избирательных участков Киева повесили изображение карты страны без Крыма, который официальный Киев продолжает считать своими территориями, а также территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
Обновлено в 12:58