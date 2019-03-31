Политика

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском 17:35

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Зеленский назвал свой главный вопрос к Путину

РБК16:57

Зеленский хочет от России и территории, и компенсацию

Московский Комсомолец17:45

Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

RT на русском17:35

Зеленский рассказал, о чем бы говорил при встрече с Путиным

РИА Новости17:55

Зеленский порассуждал о первой встрече с Путиным

Lenta.ru16:54

Зеленский сказал, что потребует у Путина

Газета.Ru16:43

Зеленский заявил, что хочет от России и территории, и компенсации

ТАСС16:25
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Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Обновлено в 16:47
Политика

ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.
Обновлено в 15:47
Наука

Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений

Обновлено 28 марта в 23:38
Наука

Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК

Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено 28 марта в 07:00
Транспорт

Движение электричек приостановлено на участке Дмитров – Вербилки МЖД

Обновлено в 08:27
Политика

На корреспондента «Дождя» в Киеве в прямом эфире напал украинский националист

Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский во время прямого эфира у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве подвергся нападению со стороны украинского националиста.
Обновлено в 17:23
Политика

Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Футбол

Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»

Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено в 15:29
Экономика

Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок

Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Общество

В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель

Обновлено в 18:01
Политика

Зеленский рассказал о первых визитах после выборов

Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Политика

Глава ЦИК Украины призвала избирателей не портить бюллетени

31 марта на брифинге председатель центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Татьяна Слипачук призвала украинцев не портить бюллетени.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем.
Обновлено вчера в 06:15
Спорт

Авербух: все старались помочь Медведевой

Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Общество

В полночь в Екатеринбурге стартует запись детей в летние оздоровительные лагеря

В 00.00 1 апреля стартует запись детей в летние оздоровительные лагеря в Екатеринбурге. Записать ребенка можно на портале Госуслуг.
Обновлено в 13:52
Общество

Защита проигравшего Киркорову иск композитора обратилась в ЕСПЧ

Обновлено в 08:09
Политика

Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского

Обновлено в 12:24
Политика

Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Политика

Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой

По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено в 15:15
Политика

Журналист Муждабаев предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей.
Обновлено в 16:49
Здоровье

В перинатальном центре Чистопольского района стартовали курсы по «мягким родам»

Обновлено в 16:34
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев российские города

Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Политика

США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро

Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика

На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко

Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией

Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В результате крушения вертолета в Аризоне погибли два пилота ВМС США

Обновлено в 18:00
Автоспорт

В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя

В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.
Обновлено в 16:51
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщил на своей странице в Telegram депутат украинского парламента Мустафа Найем.
Обновлено в 12:05
Политика

Гриценко не поддержит Порошенко во втором туре выборов главы Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что не намерен поддерживать кандидатуру Петра Порошенко во втором туре голосования.
Обновлено в 15:32
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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