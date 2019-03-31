Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встречеRT на русском 17:35
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено в 16:47
Политика
ЦИК Украины опубликовал первые итоги выборов президента
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 26,99 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,1 процента бюллетеней.
Обновлено в 15:47
Наука
Найден эффективный способ сократить потребление воды и улучшить рост растений
Обновлено 28 марта в 23:38
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено 28 марта в 07:00
Политика
На корреспондента «Дождя» в Киеве в прямом эфире напал украинский националист
Корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский во время прямого эфира у здания Центральной избирательной комиссии в Киеве подвергся нападению со стороны украинского националиста.
Обновлено в 17:23
Политика
Зеленский обратился к украинцам после выхода первых экзитполов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, узнав о первых результатах экзитполов, поблагодарил всех голосовавших за него.
Обновлено в 13:38
Футбол
Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
Обновлено в 15:29
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в апреле 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
У звезды «50 оттенков серого» Джейми Дорнана родился третий ребенок
Звезда опубликовала фото, на котором видно три пары детской обуви. И, судя по цвету самой маленькой пары, у них снова родилась девочка.
Обновлено в 15:54
Общество
В Японии старейшая тюрьма превратится в роскошный отель
Обновлено в 18:01
Политика
Зеленский рассказал о первых визитах после выборов
Лидер президентской гонки, шоумен Владимир Зеленский заявили после голосования, что его первые официальные поездки, в случае победы на выборах, будут по регионам Украины.
Обновлено в 04:39
Политика
Глава ЦИК Украины призвала избирателей не портить бюллетени
31 марта на брифинге председатель центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Татьяна Слипачук призвала украинцев не портить бюллетени.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в небе над Воронежем.
Обновлено вчера в 06:15
Спорт
Авербух: все старались помочь Медведевой
Известный российский фигурист и хореограф Илья Авербух заявил, что, несмотря на переезд Евгении Медведевой в Канаду, спортсменка продолжила пользоваться поддержкой со стороны Федерации фигурного катания на коньках России.
Обновлено в 17:42
Общество
В полночь в Екатеринбурге стартует запись детей в летние оздоровительные лагеря
В 00.00 1 апреля стартует запись детей в летние оздоровительные лагеря в Екатеринбурге. Записать ребенка можно на портале Госуслуг.
Обновлено в 13:52
Политика
Саакашвили прокомментировал похвалу со стороны Зеленского
Обновлено в 12:24
Политика
Миллер рассказал о препятствиях «Северного потока-2»
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо юридических препятствий для строительства газопровода "Северный поток - 2" к концу 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 09:42
Политика
Эксперт: Не менее 40% украинцев проголосовали за мир с Москвой
По словам эксперта, Тимошенко может подыграть Владимиру Зеленскому во втором туре.
Обновлено в 15:15
Политика
Журналист Муждабаев предсказал потерю Украиной шести-восьми областей после выборов
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что после президентских выборов Украина потеряет шесть-восемь областей.
Обновлено в 16:49
Здоровье
В перинатальном центре Чистопольского района стартовали курсы по «мягким родам»
Обновлено в 16:34
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
Обновлено в 17:02
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 15:10
Политика
На Украине зафиксировали нарушение в ходе голосования Ляшко
Комитет избирателей Украины (КИУ) зафиксировал нарушение в ходе голосования на выборах кандидата в президенты от Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Автоспорт
В Ferrari подозревают проблемы с цилиндром двигателя
В Ferrari подозревают, что причиной падения скорости стала неправильная работа одного из цилиндров двигателя на машине монегаска.
Обновлено в 16:51
Политика
Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении
Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщил на своей странице в Telegram депутат украинского парламента Мустафа Найем.
Обновлено в 12:05
Политика
Гриценко не поддержит Порошенко во втором туре выборов главы Украины
Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что не намерен поддерживать кандидатуру Петра Порошенко во втором туре голосования.
Обновлено в 15:32