Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встречеРИА Новости вчера в 17:55

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.

Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече

Общество Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.

Политика Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине.

Политика Договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией официально прекращает своё действие 1 апреля.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе В авиакомпании отметили, что на посту руководителя группы компаний S7 Филева "добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы".

Экономика На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.

Экономика Столичный малый бизнес теряет привлекательность Хорошие инвестпоказатели по итогам 2018 года продемонстрировали столичные малые продуктовые магазины (с 2013 года затраты инвестора на 1 руб. выручки колеблются в диапазоне 0,2–0,4 руб.) и магазины одежды и обуви (1,5 руб. вложений в 2018 году против 2,3 руб. в 2017 году).

Здоровье Новгородцев приглашают пройти бесплатную диспансеризацию Жители Великого Новгорода старше 21 года могут бесплатно пройти полное обследование организма.

Экономика Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов Финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции.

Общество Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Тулой В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.

Шоу-бизнес Любовница Михаила Евдокимова показала дом на Рублевке После смерти любимого человека, Жаркова рассказала общественности о дочери Евдокимова — Анастасия стала законной наследницей знаменитого актера: по решению суда она получила загородный дом на Рублевском шоссе, в котором проживает с мамой последние семь лет.

Политика Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине 2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.

Экономика «Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.

Футбол Нобоа рассказал, как его вдохновила речь Семака в перерыве Футболист Кристиан Нобоа, играющий на позиции полузащитника в ФК «Зенит», рассказал о победе петербургского клуба на «Оренбургом» в матче 21-го тура РПЛ.

Политика Назван девиз правления нового императора Японии Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что девизом правления следующего императора страны станет Рэйва.

Политика На Украине идет подсчет голосов на президентских выборах Серьезная борьба развернулась за второе. У Петра Порошенко менее 17%, почти на три процента от него отстает Юлия Тимошенко.

Происшествия Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

Экономика Социальные пенсии в России увеличились Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.

Политика В России стартовал весенний призыв С 1 апреля в России начался весенний призыв, в ходе которого армию пополнят 135 тыс. человек, сообщает Минобороны.

Энергетика Заморозку цен на бензин в России продлят еще на три месяца Цены на бензин и дизельное топливо в России в мелком опте останутся фиксированными еще на протяжении трех месяцев, начиная с 1 апреля.