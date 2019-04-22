Политика
Зеленский рассказал о будущем русского языка в ДонбассеИзвестия вчера в 19:07
В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого нужен будет специальный запрос со стороны жителей региона.
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с чего всё началось
"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал глава государства журналисту агентства "Украинские новости".ТАССвчера в 18:05
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Общество
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Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.
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Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос
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