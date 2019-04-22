с чего всё началось

В будущем жителям Донбасса могут позволить официально использовать русский язык для ведения документооборота, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этого нужен будет специальный запрос со стороны жителей региона.

Зеленский рассказал о будущем русского языка в Донбассе

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