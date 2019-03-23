Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав УкраиныРИА Новости 17:42
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
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Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено в 14:20
Культура
Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих
Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.
Обновлено в 12:30
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика
Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу
Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.
Обновлено в 13:52
Общество
Блогерку Рапопорт предложили судить за вымогательство работы у Lush
Фем-активистку Беллу Рапопорт, устроившую травлю smm-менеджеру Lush за отказ в косметике в обмен на сториз Instagram, предложили судить за вымогательство.
Обновлено в 15:05
Транспорт
Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля
Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 04:51
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Футбол
Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией
Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии
Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом
Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.
Обновлено в 03:40
Общество
Алексей Текслер проводит первый рабочий выезд по Челябинской области
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку
Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.
Обновлено в 13:53
Происшествия
Андрей Малахов посетил перевал Дятлова
Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено в 12:30
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Политика
В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане
В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.
Обновлено в 16:07
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».
Обновлено в 08:12
Авто
Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт
Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт.
Обновлено в 04:38
Происшествия
На юго-западе Москвы потушили пожар на складе
Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 19:17
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.
Обновлено в 17:21
Футбол
Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020
В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:37
Политика
Почему Терезу Мэй не допустили до обеда с лидерами ЕС
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 03:55
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30