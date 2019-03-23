Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав УкраиныРИА Новости 17:42

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Культура Искусство в РФ хотят защитить от статьи за оскорбление чувств верующих Новый законопроект о культуре защитит произведения искусства от статьи, подразумевающей ответственность за оскорбление чувств верующих.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75% Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.

Политика Фотографа Ким Чен Ына уволили за слишком рьяную работу Личный фотограф лидера КНДР Ким Чен Ына был уволен и исключен из Трудовой партии Кореи.

Общество Блогерку Рапопорт предложили судить за вымогательство работы у Lush Фем-активистку Беллу Рапопорт, устроившую травлю smm-менеджеру Lush за отказ в косметике в обмен на сториз Instagram, предложили судить за вымогательство.

Транспорт Станцию метро «Академическая» в Петербурге откроют к 1 июля Станцию метро "Академическая" в Санкт-Петербурге откроют после капитального ремонта к 1 июля 2019 года, сообщил журналистам врио губернатора города Александр Беглов.

Экономика Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано» "Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.

Футбол Голы Игнатьева и Сулейманова принесли России победу над Швецией Молодежная сборная России обыграла в товарищеском матче Швецию со счетом 2:0. По разу отличились нападающие "Краснодара" Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Политика Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.

Происшествия Трое судей Молчановского района Томской области уходят в отставку Как сообщили ТАСС в пресс-службе департамента, все судьи Молчановского района - Ирина Усынина, Татьяна Дубасова и Вячеслав Лапаев (председатель) подали заявления о прекращении полномочий.

Происшествия Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.

Политика В МИД России высказали обеспокоенность базами США в Афганистане В 2018 году администрация президента США Дональда Трампа представила новую стратегию действий в Южной Азии, которая предусматривает более активное участие в урегулировании конфликта в Афганистане стран региона.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».

Авто Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на спирт Китай запустил кампанию по переводу правительственного автопарка и такси с бензина на спирт.

Происшествия На юго-западе Москвы потушили пожар на складе Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел России подготовило законопроект, запрещающий возбуждать уголовные дела по статьям 228.1 и 228.4 о незаконном сбыте наркотиков, если факт их передачи третьим лицам не доказан.

Футбол Португальцы разошлись миром с Украиной в рамках отбора на Евро-2020 В рамках первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе В сборная Португалии сыграла вничью с Украиной, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.

Авто Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом у дилеров Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.