Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав УкраиныРИА Новости вчера в 17:42

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины

Политика «Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.

Теннис Монфис снялся с турнира в Майами из-за травмы Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире в Майами из-за травмы.

Культура Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

Хоккей Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC Sports.

Энергетика СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Наука Полимер с памятью формы превратили в метаматериал с управляемой жесткостью Исследователи создали новый метаматериал, у которого можно изменять его форму и жесткость, причем при нагревании параметры возвращаются к исходным значениям.

Энергетика Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Шоу-бизнес Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.

Политика Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.

Спорт Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.

Происшествия В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.

Политика Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок В Организацию американских государств (ОАГ), созданную в 1948 году, входят государства Северной и Южной Америк.

Общество Есть такая профессия — бороду защищать Полицейский Андрей Трофимов пытался доказать своему руководству право на ношение бороды на службе.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Экономика Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Политика Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Политика МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.

Шоу-бизнес Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими» В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.

Армия и оружие США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.

Культура Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.

Происшествия В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.