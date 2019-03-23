Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав УкраиныРИА Новости вчера в 17:42
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
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Политика
«Газпром» предложил серьезное снижение цен на газ для Украины
После встречи премьера Дмитрия Медведева и главы «Газпрома» Алексея Миллера с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком в Москве лидер энергетической корпорации сделал резонансное заявление.
Обновлено вчера в 10:35
Теннис
Монфис снялся с турнира в Майами из-за травмы
Француз Гаэль Монфис отказался от участия в турнире в Майами из-за травмы.
Обновлено в 01:13
Культура
Макаревич нарисовал свинью, пока слушал Шнурова в Госдуме
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рисовал на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре.
Обновлено вчера в 09:10
Хоккей
Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC Sports.
Обновлено в 00:41
Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Наука
Полимер с памятью формы превратили в метаматериал с управляемой жесткостью
Исследователи создали новый метаматериал, у которого можно изменять его форму и жесткость, причем при нагревании параметры возвращаются к исходным значениям.
Обновлено вчера в 12:05
Энергетика
Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ
За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 17:26
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22
Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес
Сыну Алёны Рапунцель сделали операцию на глаза
A post shared by Алёна Рапунцель (@alenatoffi_official) on Mar 21, 2019 at 5:31am PDT Пока что после операции малыш чувствует себя хорошо.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Глава парламента Киргизии обсудил с послом РФ изнасилование в Якутии
Просьбу обеспечить безопасность гражданам Киргизии на территории Якутии высказал глава киргизского парламента Дастанбек Джумабеков послу РФ Николаю Удовиченко, сообщили в пресс-службе заксобрания Киргизии.
Обновлено вчера в 22:38
Спорт
Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой
Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В Китае привлекут к ответственности виновных в трагедии на химзаводе
Власти Китая намерены привлечь к ответственности всех виновных в взрыве на химзаводе в восточной провинции Цзянсу.
Обновлено в 00:10
Политика
Восемь стран Южной Америки создали новый региональный блок
В Организацию американских государств (ОАГ), созданную в 1948 году, входят государства Северной и Южной Америк.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Два человека погибли в крупном ДТП под Благовещенском
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено 21 марта в 22:09
Хоккей
«Вашингтон» с Овечкиным уступил «Миннесоте» в матче НХЛ
Обновлено в 01:13
Общество
Есть такая профессия — бороду защищать
Полицейский Андрей Трофимов пытался доказать своему руководству право на ношение бороды на службе.
Обновлено вчера в 12:45
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн
Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Добьется ли Трамп признания Голанских высот территорией Израиля
В ЕС отвергли призыв президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты суверенной территорией Израиля.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»
В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено вчера в 12:08
Армия и оружие
США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ
В декабре прошлого года глава Белого дома анонсировал вывод американских войск из Сирии и также заявил о победе над ИГ.
Обновлено вчера в 12:47
Культура
Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью
Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Наука
Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24%
Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.
Обновлено вчера в 09:59