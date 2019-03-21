Политика
Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в ДонбассеГазета.Ru 12:50
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передает ТАСС. "Для первого этапа - это прекращение огня на Востоке", - отметил Зеленский.
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