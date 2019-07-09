с чего всё началось

В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей".

Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе

Политика Болтон о санкциях против Ирана: мы только начинаем Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон в настоящее время находится лишь в начале пути относительно введения санкций против Ирана.

Политика Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии Совет Госдумы в понедельник поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну, заявил руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Финансы Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).

Армия и оружие В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.

Происшествия 20-летняя российская гандболистка погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Авто Renault обновила Duster первого поколения Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.

Интернет Waymo тайком запустила тестирование бесплатного Wi-Fi в роботакси Компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, запустила в тестовом режиме бесплатный Wi-Fi в своих роботакси в Финиксе (штат Аризона), где с декабря прошлого года функционирует её сервис перевозок пассажиров с использованием самоуправляемых автомобилей.

Общество В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.

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Общество Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.

Здоровье Кость распечатали на 3D-принтере: в Оренбурге провели уникальную операцию Оренбургские травматологи провели первую уникальную операцию по имплантации искусственной кости, сделанной на 3D- принтере.

Политика Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.

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Политика Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".

Общество Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии девочки назвали стабильным 7-летнюю девочку с многочисленными травмами доставили на лечение в Москву вечером в минувшую пятницу.