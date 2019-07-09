Политика
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в ДонбассеРИА Новости 00:39
В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей".
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с чего всё началось
"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал глава государства журналисту агентства "Украинские новости".ТАССвчера в 18:05
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