Политика

Зеленский рассказал, что ждет русский язык в ДонбассеРИА Новости 00:39

В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей".
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"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал глава государства журналисту агентства "Украинские новости
".
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