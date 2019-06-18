Политика
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встречеREGNUM 01:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины. Об этом он рассказал 17 июня, до начала своего официального визита в Германию, журналистам популярного немецкого издания Bild.
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Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Свыше 2 миллиардов человек не имеют доступа к чистой воде
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) опубликовали совместный доклад, в котором сказано, что 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Обновлено в 01:53
Общество
Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ
Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган
Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено 16 июня в 19:04
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя
Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом
Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Общество
В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге
Обновлено вчера в 21:17
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания
Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов
Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали
Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.
Обновлено вчера в 19:45
Авто
Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров
Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Политика
Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море
Обновлено вчера в 22:42
Общество
В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор
Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро
Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Общество
СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Нарышкин подтвердил случаи кибератак на российские системы со стороны США
О случаях хакерских атак на системы страны, имеющие критически важное значение, рассказал «Интерфаксу» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова
Обновлено вчера в 13:38
Спорт
Лига наций в Екатеринбурге пройдет без перспектив для россиянок
Международные соревнования по волейболу среди женских команд Лига наций, заключительный этап которых 18 июня стартует в Екатеринбурге, не будет иметь какого-то турнирного значения для сборной России.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия
Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло
Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз
Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08