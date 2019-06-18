Политика

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встречеREGNUM 01:12

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины. Об этом он рассказал 17 июня, до начала своего официального визита в Германию, журналистам популярного немецкого издания Bild.
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Зеленский придумал, что скажет Путину при встрече

News.ru01:28

Зеленский придумал фразу для первой встречи с Путиным

РБКвчера в 22:14

Зеленский рассказал, как начнёт разговор с Путиным при первой встрече

RT на русском00:55

Зеленский сообщил, что скажет первым делом на переговорах с Путиным

Life.ru00:26

Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Путиным

Газета.Ru00:16

Зеленский придумал, что скажет Путину при первой встрече

Московский Комсомолецвчера в 23:18

Владимир Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Владимиром Путиным

Говорит Москва01:23
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Гаджеты

Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России

Обновлено вчера в 19:51
Общество

Свыше 2 миллиардов человек не имеют доступа к чистой воде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд (ЮНИСЕФ) опубликовали совместный доклад, в котором сказано, что 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде.
Обновлено в 01:53
Общество

Директор школы прокомментировала получение выпускником 0 баллов за ЕГЭ

Директор астраханской гимназии №3 Нина Меланьина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о том, что экспертная комиссия не засчитала результаты Единого государственного экзамена по математике выпускнику Артёму Яровому.
Обновлено вчера в 08:45
Авто

«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили

Легковые автомобили Lada в зависимости от модели стоят у дилеров от 434 900 до 1 009 900 руб.
Обновлено вчера в 17:47
Экономика

Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

Обновлено вчера в 04:42
Политика

Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был похоронен в Каире. Он скончался во время перерыва между судебными заседаниями.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Хабаровском крае поток воздуха от поезда сбил двухлетнюю девочку

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку снесло потоком воздуха от проходящего мимо поезда.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Власти Чемодановки сообщили о добровольном отъезде цыган

Все цыгане добровольно покинули село Чемодановка в Пензенской области, где в результате массовой драки погиб один человек и четверо пострадали.
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено 16 июня в 19:04
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

В апреле этого года Россия уменьшила объем вложений в американские государственные бумаги с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда.
Обновлено в 00:38
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия

В Новосибирске авиапассажиры устроили «бунт» перед вылетом

Проблемы с самолетом, отправлявшимся в Таиланд из Новосибирска, привели к отказу нескольких пассажиров от полета и задержке рейса.
Обновлено в 02:00
Общество

В Британии новый знак предупредит о ежиках на дороге

Обновлено вчера в 21:17
Футбол

Сборная Чили разгромила Японию в матче Кубка Америки по футболу

Обновлено в 00:41
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил, что должно быть на этикетках продуктов питания

Роспотребнадзор напомнил о необходимости изучения данных на этикетке продуктов питания и разъяснил, какая информация должна на ней содержаться, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Казахстане более 300 полицейских пострадали в ходе митингов

Более 300 полицейских получили травмы в ходе пресечения несанкционированных митингов в Казахстане, шесть из них госпитализированы, сообщил во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Жертвами землетрясения в Китае стали 11 человек, ещё 120 пострадали

Жертвами землетрясения, произошедшего 17 июня на юго-западе Китая, по последним данным, стали одиннадцать человек, ещё более 120 человек пострадали.
Обновлено вчера в 19:45
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено вчера в 09:15
Общество

Минтруд подсчитал количество работающих пенсионеров

Согласно документу, на 1 января 2019 года в РФ проживают 43 871 625 пенсионеров, из них работают 9 669 711 человек.
Обновлено вчера в 07:26
Политика

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море

Обновлено вчера в 22:42
Общество

В России предложили изымать землю за нескошенную траву и мусор

Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Устранен сбой на четвертой линии петербургского метро

Из-за неисправности одного состава произошла задержка в движении поездов по четвертой (оранжевой) линии метрополитена от станции «Площадь Алексадра Невского» до станции «Улица Дыбенко».
Обновлено в 02:03
Общество

СПЧ рекомендовал запретить уничтожение пригодных для еды продуктов

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) порекомендовал правительству запретить уничтожение и захоронение пригодных для употребления продуктов питания.
Обновлено вчера в 10:35
Политика

Нарышкин подтвердил случаи кибератак на российские системы со стороны США

О случаях хакерских атак на системы страны, имеющие критически важное значение, рассказал «Интерфаксу» глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Врачи НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено вчера в 13:38
Спорт

Лига наций в Екатеринбурге пройдет без перспектив для россиянок

Международные соревнования по волейболу среди женских команд Лига наций, заключительный этап которых 18 июня стартует в Екатеринбурге, не будет иметь какого-то турнирного значения для сборной России.
Обновлено вчера в 07:51
Происшествия

Число пострадавших в результате стрельбы на параде «Торонто» выросло

Сообщалось, что в результате стрельбы пострадали двое, однако телеканал CBC обновил данные.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

Менее половины россиян заявили о планах детей поступить в вуз

Менее половины россиян (47%) рассказали о планах детей поступить в вузы, более четверти сказали, что их дети решили получать образование в колледжах и училищах.
Обновлено вчера в 22:08
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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