Политика
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябреГазета.Ru 09:46
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
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Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
Обновлено в 16:49
Здоровье
Эксперты дали советы по избавлению от отечности ног
Эксперты поделились советами по избавлению от отечности ног. Некоторые из них: контроль веса, здоровый и активный образ жизни.
Обновлено в 12:13
Футбол
Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин, комментируя ничейный результат матча с «Уралом» (2:2) признался, что у обороны донской команды большие проблемы.
Обновлено в 10:37
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено в 17:16
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
Кино
Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено в 07:41
Интернет
Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
Обновлено в 12:01
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Соболь оштрафована на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:49
Технологии
В РАН заявили, что лесные пожары в Сибири потухнут сами за две недели
Большая часть лесных пожаров в Сибири потухнет естественным образом уже в течение двух недель, заявил заведующий отделом "Технологии спутникового мониторинга" Института космических исследований (ИКИ) РАН Евгений Лупян.
Обновлено в 06:40
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на турнире UFC on ESPN 5
В Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), на арене «Прудэншл Центр» завершился турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5. Главным его событием стала встреча бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона и экс-чемпиона лиги Робби Лоулера.
Обновлено в 18:07
Гаджеты
FTC изучает соглашение между Amazon и Apple, вытеснившее мелких продавцов продукции Apple с платформы Amazon
Впервые о сделке было объявлено осенью прошлого года — как о мере, позволяющей начать официальные продажи продукции Apple на площадке Amazon Marketplace и сократить продажи контрафактной или вводящей в заблуждение продукции.
Обновлено в 09:52
Общество
Мутко раскритиковал местные власти Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко выразил недовольство работой местных властей Иркутской области, которая пострадала от паводка.
Обновлено в 08:21
Музыка
Парк Горького извинился перед посетителями фестиваля «Шашлык Live» за замену артистов
Обновлено в 04:33
Политика
На Украине рассказали о пропуске россиян через границу
Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.
Обновлено вчера в 07:49
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".
Обновлено в 06:57
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике.
Обновлено в 12:44
Политика
Вице-премьер Италии намерен вернуться к хорошим отношениям с Россией
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что он намерен активно работать в целях возвращения хороших отношений с Россией.
Обновлено в 18:05
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено вчера в 13:23