Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябре

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