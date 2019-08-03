Политика

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябреГазета.Ru 09:46

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
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