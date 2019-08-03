Политика
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в сентябреГазета.Ru 09:46
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поедет на встречу с главой США Дональдом Трампом.
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Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Футбол
Гол Дзюбы спас «Зенит» от поражения в матче с «Краснодаром»
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Политика
Фракцию «Слуги народа» может возглавить экс-глава совета волонтеров при Минобороны
Арахамия в 2014-2017 годах возглавлял Совет волонтеров при Министерстве обороны, а в конце июня 2019 года был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.
Обновлено в 10:25
Происшествия
На АЗС в Курсе загорелось газовое оборудование, есть пострадавшие
Три человека пострадали после возгорания газового оборудования на автозаправке в Курской области, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС региона.
Обновлено в 13:46
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Происшествия
Найденную мертвой в захламленном доме пенсионерку съела собака
В США обнаружили в захламленном доме труп 80-летней жительницы Детройта, который частично съела собака.
Обновлено в 16:24
Происшествия
Любовь Соболь оштрафовали на 300 тысяч рублей
Обновлено в 14:55
Происшествия
Россияне устроили драку на борту самолета в Турции
В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Футбол
Кононов: благодарен футболистам «Спартака» за матч с «Динамо»
Футболисты московского "Спартака" проявили сплоченность и организованность в матче чемпионата России против столичного "Динамо", заявил главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35
Культура
Эмигрировавший во Францию художник Арнштам получил российский паспорт
Художник Кирилл Арнштам, в детстве уехавший из России, получил российское гражданство в возрасте 100 лет.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное
Акции протеста начались из-за отказа избиркомов зарегистрировать на выборы в Мосгордуму основных кандидатов от оппозиции.
Обновлено в 08:56
Космос
«Сигналы пришельцев» помогли ученым проверить теорию Эйнштейна
Наблюдения за загадочными FRB-радиовсплесками помогли астрономам максимально точно проверить так называемый принцип эквивалентности, одну из ключевых частей теории относительности, а также измерить массу частиц света.
Обновлено 01 августа в 06:58
Футбол
Федун получил футболку с надписью «Вы кого притащили»
Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:08
Автоспорт
Макс Ферстаппен: машина буквально летела по трассе, это невероятно
Голландский пилот австрийской команды "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии, где он завоевал поул.
Обновлено в 12:50
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Технологии
Epic Games Store вновь задерживает обновления
Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram составляет миллионы рублей
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей.
Обновлено в 08:20
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В Америке заговорили о вреде санкций против «Северного потока-2»
Политолог и директор программы Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico раскрыл последствия санкций против "Северного потока-2".
Обновлено в 04:01
Экономика
Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ
Новые санкции США, накладывающие ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, не затронут госкомпании, а также вторичный рынок суверенного долга, следует из разъяснений OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций).
Обновлено в 15:20