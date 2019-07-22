Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает DW, такое заявление Владимир Зеленский сделал после того, как стали известны первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную раду.

Зеленский надеется на понимание со стороны Путина

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