Политика

Зеленский надеется на понимание со стороны ПутинаМойка78 вчера в 20:22

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на диалог с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает DW, такое заявление Владимир Зеленский сделал после того, как стали известны первые данные экзитполов внеочередных выборов в Верховную раду.
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Зеленский выразил надежду на диалог с Путиным

Капитал страны00:19

Зеленский надеется на понимание со стороны Путина

Мойка78вчера в 20:22

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Газета.Ruвчера в 19:52

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

РБКвчера в 22:16

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

URA.Ruвчера в 20:19

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:25

Выборы в Украине: обзор российских СМИ

Украина.рувчера в 08:55
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Футбол

Ханни покинул расположение «Спартака»

Вскоре футболист пройдет медицинское обследование. Ханни стал игроком «Спартака» в 2018 году, перейдя из «Андерлехта».
Обновлено в 03:56
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
Обновлено в 03:49
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Финляндии россиянин на грузовике насмерть сбил двух человек

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Омской области женщину насмерть забодал бык

Обновлено в 03:13
Политика

На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов

Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Экономика

Интервью: Максим Орешкин

М. Орешкин ― Да не спрашивали, потому что он сидит рядом и участвует активно в этих переговорах и сам открыто говорит, что он делает и зачем.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Радикалов из секты «Домой в СССР» задержали при попытке захвата зданий

Более 20 радикалов из секты «Домой в СССР» задержаны в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) при попытке вооруженных захватов административных зданий.
Обновлено в 03:55
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Пожарный погиб во время тушения возгорания в Оренбургской области

Сотрудник пожарно-спасательной части города Ясного погиб во время тушения пожара.
Обновлено в 01:42
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Энергетика

«Газпром» достроит газопровод Починки — Анапа

Обновлено 19 июля в 10:20
Общество

В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов

Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Политика

Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников

Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Космос

Российский робот «Федор» научился разговаривать

Человекообразный робот "Федор", который готовится к полету на МКС, получил функцию голосового помощника, благодаря которой он сможет разговаривать с космонавтами.
Обновлено вчера в 22:45
Авто

Chevrolet Corvette C8 может стать полноприводным гибридом

Chevrolet представила загадочный и долгожданный Chevrolet Corvette Stingray 2020 года, он же С8, с расположенным в центре двигателем.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в мини-шортах пришла на закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле

Алла Пугачева пришла на мероприятие в белых мини-шортах, оголив стройные ноги. Ее образ дополнила блузка, кардиган и белоснежные кеды.
Обновлено в 02:52
Экономика

Western Union ограничила сумму переводов за границу

Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Политика

В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ

Власти Ирана раскрыли и уничтожили шпионскую сеть, в которую входило 17 человек, сообщает в понедельник агентство Tasnim со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана.
Обновлено в 02:51
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета, пишут СМИ

В России могут ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием.
Обновлено в 03:47
Авто

Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
Музыка

Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»

Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице

В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс.
Обновлено в 00:00
Общество

К саммитам ШОС и БРИКС продолжают готовиться в Челябинске

Врио челябинского градоначальника Наталья Котова сообщает, что не взирая на перенос основной части программы саммитов ШОС и БРИКС 2020 года в Северную столицу, работы по проведению мероприятий в Челябинске продолжат по тому же ритму и графику.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках

По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Гаджеты

Windows Defender переименовали в Microsoft Defender

Как сообщается, Microsoft находится в процессе внедрения новой версии Defender в обновление Windows 10 20H1, выпуск которого запланирован на апрель 2020 года.
Обновлено в 03:32
Авто

УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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