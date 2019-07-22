Политика

Зеленский рассчитывает, что они с Путиным смогут найти взаимопониманиеКавказ Пост вчера в 22:19

Как информирует Газета ру со ссылкой на DW, соответствующее заявление украинский лидер Владимир Зеленский сделал вскоре после обнародования первых данных экзитполов на внеочередных выборах в Раду.
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Зеленский понадеялся на диалог с Владимиром Путиным

Петербургский дневник05:34

Зеленский надеется на понимание со стороны Путина

Мойка78вчера в 20:22

Выборы в Украине: обзор российских СМИ

Украина.рувчера в 08:55

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

РБКвчера в 22:16

Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным

Газета.Ruвчера в 19:52

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

Lenta.ruвчера в 19:25

Зеленский понадеялся на взаимопонимание с Путиным

URA.Ruвчера в 20:19
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Происшествия

Во Франции обнаружили затонувшую полвека назад подлодку Minerve

Подводную лодку Minerve, при таинственных обстоятельствах затонувшую в Средиземном море 51 год назад, обнаружили в ходе поисковой операции.
Обновлено в 05:19
Музыка

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

Группа Metallica на концерте в Лужниках исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 17:25
Общество

В метро Екатеринбурга открыли вход в ТРЦ

В Екатеринбурге открыт новый вход в метрополитен на станции «Геологическая».
Обновлено в 04:34
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Россия намерена усилить сотрудничество с ООН

Москва рассчитывает, что встреча с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой поможет наметить совместные шаги для укрепления сотрудничества России со всеми учреждениями системы организации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:59
Кино

Вышел трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

Обновлено в 05:43
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
Обновлено в 06:18
Происшествия

В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС

Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Космос

Британец с Земли снял стыковку корабля «Союз МС-13» с МКС

Корабль накануне ночью доставил на станцию троих членов экипажа Британец Мартин Льюис опубликовал в Twitter видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС, которое было снято с Земли.
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия

В Уфе суд по делу об изнасиловании дознавательницы начнется 29 июля

Обновлено в 06:49
Авто

Семиместный Mitsubishi Outlander получил российский ценник

В 2,0-литровой версии семиместный Outlander стоит у нас 2 073 000 рублей, кроссовер с 2,4-литровым двигателем оценен в 2 369 000 рублей.
Обновлено в 04:39
Политика

ЦИК Украины обработал к утру треть протоколов

По результатам обработки 33,79% протоколов в Верховную раду проходят пять партий. Такие данные представил ЦИК Украины.
Обновлено в 02:42
Космос

Индия запустила к Луне станцию с луноходом

Обновлено в 05:32
Происшествия

Россиянка отсудила 100 тысяч рублей за уголовное дело из-за мемов

Обновлено в 06:43
Футбол

Катарский клуб интересуется футболистом «Спартака» Ханни, пишут СМИ

Катарский футбольный клуб "Аль-Гарафа" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику московского "Спартака" Софьяну Ханни, сообщает dzfoot.com со ссылкой на катарские СМИ.
Обновлено в 04:51
Политика

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

8-летняя дочь Светланы Лободы устроила зажигательные танцы на яхте

8-летняя Евангелина уже является настоящей звездой в Инстаграме своей мамы.
Обновлено в 05:57
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки

Обновлено в 04:27
Гаджеты

Snapdragon 855 Plus установил рекорд производительности в Geekbench

Новый процессор уже был протестирован на смартфоне ASUS ROG Phone 2. Теперь в базе данных бенчмарка GeekBench появились результаты тестирования игрового смартфона Black Shark 2 Pro, также базирующегося на SoC Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:54
Общество

Названы регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда

Второе место занимает Чечня, где коэффициент напряженности на рынке труда составляет 23,8. Сложная ситуация также в Дагестане (18,6), Северной Осетии (6,1) и Тыве (5,2).
Обновлено в 02:10
Экономика

Центробанк за полгода выявил более тысячи черных кредиторов

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях рассказал ТАСС, что ЦБ в первом полугодии 2019 года выявил на финансовом рынке более 1 тыс. черных кредиторов.
Обновлено в 06:59
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

Россия и Китай планируют подписать соглашение о военном сотрудничестве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении переговоров для заключения соглашения между министерствами обороны РФ и Китая о военном сотрудничестве.
Обновлено в 06:14
Кино

Объявлена программа фестиваля короткометражных фильмов «Короче»

Фильмы со звездными актерскими составами покажут в конкурсной программе седьмого российского фестиваля короткометражного кино "Короче", который пройдет с 16 по 18 августа в Калининграде.
Обновлено в 04:31
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу об украинцах

Главные роли в «Ограблении по-итальянски» исполнили Эдвард Нортон, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и Джейсон Стейтем.
Обновлено в 05:16
Космос

Самый мощный российский спутник связи связи введен в эксплуатацию

Обновлено в 06:53
Происшествия

РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми

"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

Беременная женщина погибла в результате ДТП с машиной скорой помощи в Иркутской области.
Обновлено в 05:44
Авто

УАЗ «Патриот» получит американский дизельный мотор

Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
Обновлено в 00:52
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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