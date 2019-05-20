Зеленский распустил Верховную радуИзвестия 04:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Об этом он объявил в своей речи после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.

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