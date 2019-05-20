Политика
Зеленский распустил Верховную радуИзвестия 04:01
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Об этом он объявил в своей речи после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.
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Политика
Зеленский вступил в должность президента Украины
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара
На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео
Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Транспорт
В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару
Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика
На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран
На церемонию вступления в должность шестого президента Украины Владимира Зеленского приехали его коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии и Грузии Поскольку дата инаугурации стала известна 16 мая, многие мировые лидеры не смогли скорректировать свой график, и национальные делегации возглавили послы или высокопоставленные чиновники.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»
Обновлено в 05:01
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Авто
Volkswagen выпустит для США новый кроссовер Tarek
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени начнет продажи новой модели кроссовера на рынке США.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Наука
Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов
Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Зеленского
Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза
Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Игры
Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3
Обновлено вчера в 14:05
Авто
Концепт Porsche 917 Living Legend вывели из запасников музея
К пятидесятилетию легендарной гоночной модели Porsche 917 музей Porsche подготовил экспозицию 50 Years of the Porsche 917 — Colours of Speed.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Экономика
Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Музыка
Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 02:09