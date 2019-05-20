Политика

Зеленский распустил Верховную радуИзвестия 04:01

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной рады VIII созыва. Об этом он объявил в своей речи после церемонии инаугурации в понедельник, 20 мая.
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Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

ТАСС04:18

Зеленский во время инаугурации распустил Верховную раду

РБК03:48

Зеленский объявил о роспуске Рады

РИА Новости04:08

«Я, Владимир Зеленский, волею народа избранный на пост президента Украины»

Коммерсантъ04:45

Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

ТК Звезда04:11

Зеленский объявил о роспуске Рады

Газета.Ru03:46

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вести.Ru04:01
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Политика

Зеленский вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:23
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара

На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Политика

Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Кино

Финал «Игры престолов»: чем завершилась киносага и что пошло не так

Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Транспорт

В России ограничат движение грузовиков по трассам в жару

Согласно документу, движение грузовиков по некоторым трассам запретят в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса.
Обновлено вчера в 04:29
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика

На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран

На церемонию вступления в должность шестого президента Украины Владимира Зеленского приехали его коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии и Грузии Поскольку дата инаугурации стала известна 16 мая, многие мировые лидеры не смогли скорректировать свой график, и национальные делегации возглавили послы или высокопоставленные чиновники.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Дочь Алсу может проигнорировать новый финал «Голос. Дети»

Обновлено в 05:01
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Авто

Volkswagen выпустит для США новый кроссовер Tarek

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen в скором времени начнет продажи новой модели кроссовера на рынке США.
Обновлено вчера в 13:18
Единоборства

Макгрегор опубликовал фото с Овечкиным и подписал его на русском языке

Обновлено в 03:08
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

В Кремле уточнили, когда Путин поздравит Зеленского

Президент РФ Владимир Путин направит поздравление Владимиру Зеленскому со вступлением в должность президента Украины, когда увидит первые успехи в налаживании двусторонних отношений, а также в нормализации обстановки на Донбассе.
Обновлено в 05:21
Экономика

Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза

Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Религия

Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Обновлено вчера в 14:05
Авто

Концепт Porsche 917 Living Legend вывели из запасников музея

К пятидесятилетию легендарной гоночной модели Porsche 917 музей Porsche подготовил экспозицию 50 Years of the Porsche 917 — Colours of Speed.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Экономика

Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Музыка

Представитель Нидерландов стал победителем «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 02:09
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